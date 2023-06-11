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Konya'ya yeni cazibe alanları ekleniyor

GÜNDEM 11.06.2023, 11:37
Konya'ya yeni cazibe alanları ekleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük ihya projelerinden olan Darü’l-Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı’ndaki geleneksel Konya evlerini yenileme çalışmalarını ve Velespit Müzesi’nin inşasını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri Yenileme ve Velespit Müzesi yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Darü’l-Mülk Projesi’ne aralıksız devam ettiklerini belirterek, şehrin kalbinde bulunan Kılıçarslan Meydanı’nda Meydan Evleri olarak tabir edilen 13 evin restorasyon çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğünü söyledi.

Tamamlandığında  şehrin merkezinde özellikle ticari alanların, kafelerin, restoranların olacağı, 24 saat yaşayan bir alan oluşturmayı planladıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bununla birlikte Konya bir bisiklet şehri. Geçmişten itibaren ‘velespit’ diye tabir ettiğimiz bisiklet için de ‘Konya Velespit Müzesi’ adı altında bir bisiklet müzesi inşa ediyoruz. Burada özellikle bisikletin tarihsel gelişimiyle birlikte Konya’da bisiklet kullanımını, Konya’da bisiklet yollarının gelişimini de gelen turistlerimize anlatabileceğimiz bir mekan oluşturuyoruz. Burası tamamlandığında Mevlana Müzesi’nden Kılıçarslan Meydanı’na kadar bir yürüyüş aksı oluşturarak turistlerin burada vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ayrıca Kılıçarslan Meydanı’nda Darü-l-Mülk Sergi Alanı’nın açılmasıyla burası bir cazibe merkezi olacak. Konyalıların da sıklıkla ziyaret ettiği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Darü’l-Mülk Projeleri kapsamında inşallah Konya’mız birkaç yıl içinde tarihin çok daha güzel yaşandığı bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

BÖLGE YENİ CAZİBE ALANINA DÖNÜŞECEK

Darü’l-Mülk Projesi’nin 20 projeden oluşan projeler demeti olduğunu, bunun başlangıcını da Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile yaptıklarını anımsatan Başkan Altay, “Alâeddin Cephe düzenlemesi, Larende, Sahipata, Sırçalı Medrese bunların hepsi adım adım yürüyor. Bu işlerin parçalarından biri de Meydan Evleri Düzenlemesi’ydi. İnşallah bu yılın sonuna yetiştirmek için büyük bir gayret içindeyiz. Baharla birlikte burası cıvıl cıvıl olacak; hem şehirde yaşayan insanlarımızın hem de gelen turistlerin kullandığı bir cazibe alanına dönüşmüş olacak” açıklamasını yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Meydan Evleri bünyesinde Konya’ya has el sanatlarının kuşaklar boyu yaşatılmasına katkı sağlayacak; taş işleri, toprak işleri, kitap sanatları, ağaç işleri ve tespihcilik gibi atölyeler de hizmet verecek.

“KONYA VELESPİT MÜZESİ”

Yine Meydan Evleri bünyesinde hayata geçecek Velespit Müzesi içerisinde ise “Minyatür Bisiklet Sahneleri”, “Bisikletin Tarihi Sergi Odası”, “Bisikletin Mekanizması Sergi Odası”, “Konya’da Bisiklet Temalı Sergi Alanı” gibi; bisikletin sanatla birleştiği ve hikâyesinin anlatıldığı birçok alan yer alacak. Müzede ayrıca Konya’da bisiklet kullanımının tarihsel gelişiminin, bisiklet hafızasının ve kültürünün anlatıldığı; bisiklet yollarının gelişimini gösteren haritaların ve modifiyeli bisikletlerin yer aldığı materyaller de sergilenecek.

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