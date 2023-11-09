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Konya'ya uluslararası ödül

GÜNDEM 09.11.2023, 14:16
Konya'ya uluslararası ödül

Konya Büyükşehir Belediyesi, Barselona’da düzenlenen, Akıllı Şehircilik alanında dünyanın en büyük ve en etkili teknoloji etkinliği olan Smart City Expo Dünya Kongresi’nde “Hareketlilik” kategorisinde “Bisiklet Tramvayı”yla ödüle layık görüldü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, “Bisiklet Tramvayı” ile İspanya Barselona’da gerçekleştirilen dünyanın en prestijli “Akıllı Şehir Fuar ve Kongresi”nde ödül aldı.

Her yıl Barcelona’da düzenlenen, Akıllı Şehircilik alanında yapılan en büyük ve en etkili teknoloji etkinliği olan Smart City Expo Dünya Kongresi’nde; Amerika, Brezilya, İngiltere, Kanada, İspanya, Fransa, Portekiz, İtalya, İrlanda, Finlandiya, Avusturya, Arjantin, Hollanda, Çin, Suudi Arabistan, Güney Kore, Hindistan ve Belçika gibi 63 ülkeden 411 projenin yer aldığı yarışmada “Bisiklet Tramvayı” projesi ile tüm ülkeleri geride bırakan Konya Büyükşehir Belediyesi, önemli bir başarıya daha imza attı. Konya Büyükşehir, “Hareketlilik” kategorisinde “Bisiklet Tramvayı”yla ödüle layık görüldü.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hayata geçirdikleri projelerle Konya’nın Akıllı Şehircilik alanında model olmaya devam ettiğini belirterek, “604 km uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya’mızda, bisiklet yolu ağının artırılması ve Konya'nın bisiklet kullanıcıları için daha yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi amacıyla birçok proje hayata geçirdik. Bisiklet Tramvayı da Akıllı Şehircilik Uygulamaları kapsamında hizmete aldığımız önemli projelerimizden. Şehrimizin bu alanda dünyaya örnek olması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. İnşallah hedefimiz 2030 yılına kadar 100’den fazla Akıllı Şehir projesini hayata geçirerek Konya’mızın öncü pozisyonunu devam ettirmek. Konya’mıza verilen bu prestijli ödülün hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Bisiklet Tramvayı” projesi, uzun mesafe yolculuk nedeniyle bisiklet kullanımından vazgeçen vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak ve şehir genelinde bisiklet bilincini artırmak amacıyla 2020 yılında hayata geçirildi. Hatırlanacağı gibi Büyükşehir Belediyesi’nin, 2021 yılında Çevre ve Enerji kategorisinde en değerli 3 projeden biri olarak seçilen “Tarımsal Alan Analiz ve Raporlama” uygulaması da ödül almıştı.

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