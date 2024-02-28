Konya'ya müjdeyi Bakan Uraloğlu verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Konya Raylı Sistem Projeleri Tanıtımı ve Sedirler Köprülü Kavşağı’nın açılışı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti.KONYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Konya Raylı Sistem Projeleri Tanıtımı ve Sedirler Köprülü Kavşağı Açılış Töreni” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 yılında toplam 1 milyar 550 milyon lira bedelle 4 köprülü kavşağın yapımına başladıklarını anımsatarak, Sedirler Köprülü Kavşağı’nın özellikle Karatay bölgesindeki sanayi alanlarında önemi bir ihtiyacı gidereceğini belirterek, Şehir Hastanesi Önü Köprülü Kavşağı, Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı ve Taş Köprü Alt Geçidi’nin de yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade etti.

KONYARAY BANLİYÖ HATTI’NIN 2026 YILI İÇERİSİNDE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Konya Raylı Sistem Projeleri kapsamında yapım çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı’yla ilgili bilgi veren Başkan Altay, 17.4 kilometre uzunluğa sahip ilk etabın Meram Gar’dan başlayıp Lojistik Merkez’e kadar ihalesinin gerçekleştirildiğini belirterek, “13 istasyondan oluşacak özellikle Meram’dan sanayi bölgesine giden vatandaşlarımızın yoğun şekilde kullanacağı, Organize Sanayi Bölgemizin, yeni sanayi alanlarımızın ulaşımı için yeni bir soluk oluşturacak inşaatımızda yapımına hızla devam ediyoruz. İnşallah banliyö hattındaki işlerimizi 2026’da tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“ALAADDİN-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HATTI’NIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YER ALTINDAN GİDECEK”

Daha sonra yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın şehre kazandıracağı raylı sistem hatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altay, “Alaaddin-Selçuk Üniversitesi Hattı; burası bizim mevcut tramvay hattımız ama artık yolcu yoğunluğu nedeniyle tramvay olarak hizmet vermek de çok zorlandığımız ve metro için planlaması yapılmış bir alan. Bu hattın büyük bir kısmının yer altından hareket edeceği bir metro çalışmasını bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. İnşallah bunun projelerini en kısa sürede tamamlayarak 20 kilometre, 19 istasyondan oluşan bu hattı şehrimize önümüzdeki 5 yıl boyunca kazandırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

ALAADDİN-NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HATTI; FETİH CADDESİ-AHMET ÖZCAN CADDESİ HATTI

Alaaddin-Necmettin Erbakan Üniversitesi Hattı’nı Beyşehir Yolu istikametinden Alaaddin’e kadar olan kısmının ihalesinin de en kısa sürede gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Altay, “Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi de YHT Gar’dan başlayıp Fetih Caddesi boyunca devam edip Ahmet Özcan Caddesi, Çeçenistan Caddesi’nden devam ederek Sivaslı Ali Kemal Caddesi’nde Necmettin Erbakan Hattı ile birleşecek bir tramvay hattı olacak. Bunun proje yapım çalışmalarına bakanlığımızın oluruyla başladık. En kısa sürede tamamlayarak bu hattı da raylı sistem tramvay hattı olarak bu dönemde şehrimize kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

YENİ SANAYİ-STADYUM HATTI SANAYİ BÖLGESİNE HİZMET VERECEK

Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Raylı Sistem Hattı’nın; Yeni Sanayi-Stadyum arasındaki kısmını bakanlığın devraldığını vurgulayan Başkan Altay, “Bunun projelerini teslim ettik. En kısa sürede bu 10 kilometrelik hattın en ihalesinin yapılarak bu yıl içerisinde başlanmasıyla ilgili resmi süreçler devam ediyor. Bunu en azından çok hızlı bir şekilde kullanmayı arzu ediyoruz. Buradaki taşıtlar konusunda da bakanlığımızla görüşüyoruz. İnşallah hem metro araçlarının hem raylı sistem araçlarının alımını bakanlığımız gerçekleştirmiş olacak” cümlelerini kullandı.

ADLİYE-ŞEHİR HASTANESİ-STADYUM BİRİNCİ ETABI VE BARIŞ CADDESİ TRAMVAY HATTI

Başkan Altay daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak raylı sistem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay, “Belediyemiz tarafından yapılacak Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Raylı Sistem Hattı’nın birinci etabı olan Adliye-Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Hattı’nın 1 milyar 555 milyon lira bedelle temelini bir ay içinde atmayı planlıyoruz. Böylece 11.2 kilometrelik 13 istasyona ulaşan hattımıza inşallah 2024 yılı içerisinde başlamayı planlıyoruz. Diğer bir hattımız 16.9 kilometrelik Barış Caddesi Tramvay Hattı. Bu da Fırat Caddesi'nden başlayıp Beyhekim Hastanesi’nden devam ederek yeni yapacağımız tramvay hattıyla Barış Caddesi Kavşağı’nda kesişen ve Kent Plaza'ya kadar gelen bir hattımız” dedi.

SADECE BU YIL TEMELİ ATILACAK HAT UZUNLUĞU MEVCUT RAYLI SİSTEM KADAR

Konya’da 1986 yılından itibaren toplam 27 kilometre raylı sistem yapıldığını belirten Başkan Altay, şöyle devam etti: “Şimdi Banliyö-KONYARAY hattımızın ihale edilen kısmı 17,4 kilometre. Barış Caddesi tramvay hattımızın müşavirlik ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah bunun da temelini bu yıl atmayı planlıyoruz. Ayrıca toplam uzunluğu 21.2 kilometre olan Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Raylı Sistem Hattı’nın; belediyemizce yapılacak Adliye Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi kısmının da ihalesini yaptık. Yani Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu yıl temelini atacağımız hatların uzunluğu, mevcut raylı sistem hattı kadar. KONYARAY’ı da ilave edersek bu yıl başlanmış ya da ihalesi yapılmış işlerimizin toplamı mevcut raylı sistemimizin neredeyse 2 katı büyüklüğünde olacak. Ayrıca Bakanlığımızın yapacağı bu hatlarla birleştirdiğinizde gördüğünüz gibi Konya, 50 yıllık vizyonda tüm ulaşım altyapısını tamamlamış bir şehir olacak. Konya, şehir merkezinde 1 milyon 500 bin nüfusuyla Anadolu'nun göbeğinde, Selçuklu'nun payitahtında Türkiye'nin raylı sistem uzunluğu en yüksek şehirlerinden birisi olacak.”

“KONYA’NIN RAYLI SİSTEM ALTYAPISINI AVRUPA STANDARTLARINA GETİRMİŞ OLACAĞIZ”

Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi olarak bütün projelerin toplam uzunluğunun 105 kilometreye yaklaştığını vurgulayan Başkan Altay, “Yani mevcut 27 kilometre hattımıza neredeyse 4 kat daha ilave ederek Konya’nın raylı sistem altyapısını Avrupa standartlarına getirmiş olacağız. Böylece hem Organize Sanayimiz başta olmak üzere sanayi bölgesinde çalışanlarımız, hem üniversite öğrencilerimiz için ulaşım kolaylığı sağlanacak hem de Meram Tıp Fakültesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Beyhekim ve Şehir hastaneleri birbirine raylı sistemle bağlanacak. Konya için yeni bir vizyonu bu dönemin başlangıcında sizlerle paylaşmış oluyoruz. Rabbim mahcup etmesin” değerlendirmesinde bulundu.

Desteklerinden dolayı Bakan Uraloğlu’na ve ekibine teşekkür eden Başkan Altay, “Bu konuda bize destek olan Sayın Valimize, kıymetli milletvekillerimize, değerli il başkanımıza, merkez ilçe belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Hepimizin tek bir amacı var; daha yaşanabilir bir Konya inşa etmek” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“KONYA’MIZ GÜZEL BİR RAYLI SİSTEMLE BULUŞACAK”

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya’nın zaman içerisinde büyüyüp geliştiğini belirterek, “Bir zamanlar sadece tarım şehri olan Konya, bugün tarımıyla, sanayisiyle, kültür turizmiyle, lojistiğiyle Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri haline geldi. Konya sürekli büyüyen bir şehir. Büyüyen şehirlerin de zamana uygun ihtiyaçları değişiyor. Birtakım zorluklarla karşılaşılıyor. Konya’mızın da en önemli sorunlarından bir tanesi de şehir içi ulaşımı. Toplu ulaşımda adeta şehrimizin tamamını birbirine bağlayan, birbirine ulayan projelerle inşallah bu sorunu da giderildiğine şahitlik edeceğiz. Son derece güzel bir raylı sistemle inşallah Konya’mız buluşacak. Bizlere her zaman destek veren Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

VALİ ÖZKAN, BAŞKAN ALTAY’A VE BAKAN URALOĞLU’NA TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Valisi Vahdettin Özkan, başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Milli düzeyde belirlemiş olduğunuz stratejiler doğrultusunda Konya’mızda Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün birimler tam bir koordinasyon ve iletişim halinde sonuç odaklı olarak çalışmalarımız hızla devam ediyor. Sayın bakanımızın özellikle ulaşım altyapısının, iletişim altyapısının, bilgi teknolojilerini Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi ilimizde de uyguluyor olmasında hem müteşekkiriz hem de çok kısa zamanda Konya’mıza özel bir hassasiyet göstererek buralara teşrif etmesi ilimiz açısından anlamlı, önemli. Sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.

“SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI KONYA’MIZA HAYIRLI OLSUN”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abülkadir Uraloğlu ise bakanlık ve Konya Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi. Sedirler Köprülü Kavşağı’nın da Konya'da trafik akışını düzenleyerek hem Konya’nın çehresini değiştireceğini hem de vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sunacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Biz de gelirken kavşaktan geçtik gerçekten bir mühendislik eseri Konya'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

KONYA’NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 128 BUÇUK MİLYAR TL

Bakanlık olarak Konya’nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 128 buçuk milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, “Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1.282 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya’da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk. Şu anda devam eden Konya Çevre Yolu, Alacabel Tüneli, Konya-Ereğli-Ulukışla Yolu, Akşehir-Yunak Yolu gibi 8 ayrı projemizde de çalışmalara devam ediyoruz. Bunların proje bedeli de yaklaşık 26,5 milyar liradır” açıklamalarını yaptı..

“KONYA’NIN DEMİRYOLU AĞININ GÜÇLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ”

Konya’nın demiryolu ağının güçlenmesi için de çok önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu şöyle devam etti:

Bildiğiniz üzere KONYARAY Projesini başlattık. Toplamda 45,9 km uzunluğundaki projemiz ile; Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB’ler ve Sanayi alanları, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. Geçen yıl 28 Nisan’da yer teslimini yaptığımız projemizin birinci etabı olan 19,7 km’lik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek toplam hat sayısını dörde çıkaracağız. 2 hatta YHT, 2 hatta da KONYARAY banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliği yapacağız. Yeni inşa edilmekte olan istasyonları, modern, hızlı ve konforlu işletim sistemi ile bu hat yüzey metro özelliğiyle Konyalıların hizmetinde olacak. 13 istasyonun bulunduğu bu sistem sanayi bölgesine de hizmet edecek. Böylece; mesai giriş-çıkış saatlerinde yaşanılan trafik yoğunluğunu da azaltmış olacağız.”

“BAKANLIĞIMIZ KONYA’YA 55,6 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTI KAZANDIRACAK”

Bakan Uraloğlu, “Konya, kentiçi raylı sistem hatları çalışmalarının yürütülmesinde bakanlığımızca destek verdiğimiz en önemli şehirlerden bir tanesidir. Konya’nın kentiçi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni kentiçi raylı sistem projeleri için de hem bakanlığımız hem de Konya Büyükşehir Belediyemiz yeni projeler geliştiriyoruz. Bu hatlar; 20 kilometrelik Selçuk Üniversitesi- Alaaddin Hafif Raylı Sistem Hattı, ilk etabı büyükşehir belediyemize ihale edilen Şehir Hastanesi-Stadyum Tramvay Hattı’nın 10 kilometre uzunluğundaki ikinci etabı. 10 Kilometrelik Necmettin Erbakan Üniversitesi-Alaaddin Raylı Sistem Hattı ve 15,6 kilometre uzunluğunda Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Tramvay Hattı’dır. Özetle Bakanlığımız Konya’ya 55,6 kilometre raylı sistem hattı kazandıracaktır” cümlelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Konya’nın gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koydukları hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

“Konyalılar her zaman hakkı savundu, hakkın ve haklının yanında oldu. Canı gönülden inanıyorum ki 31 Mart yerel seçimlerinde de Konya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakı’na kazandıracağız. AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Konya’ya kazandıracağımız raylı sistem hatlarımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, her zaman bizimle yaptıkları uyumlu çalışmalarımdan dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Sedirler Köprülü Kavşağı’nın açılışı gerçekleştirildi.

BAKAN URALOĞLU HATAY’DAKİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI BAŞKAN ALTAY’I TEBRİK ETTİ

Kurdele kesimi esnasında 6 Şubat depremlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın yanında olmasıyla ilgili düşüncelerini paylaşan Bakan Uraloğlu, “Herkesin yanında olabilmek gerçekten herkesin harcı değil. Bir deprem yaşadık o depremde ben de tam 2 ay bulundum. O depremde bir belediyenin neler yapabileceğini biz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızla Hatay’da gördük. Tekrar Allah razı olsun diyorum. Bu hizmetiniz için tebrik ediyorum. Gerçekten o gün insanlara dokunmak gerekiyordu, hep beraber dokunduk ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ni de gördük, oradaki acılı kardeşlerimizin yaralarını sarma konusunda. Onun için belediyeler bu anlamda da bizim için büyükşehirinden ilçesine kadar ayrıca kıymetlidir. Şimdi raylı sistem tanıtımını yaptık. Artık yer üstü bize yetmiyor yer altına inmemiz gerekir. Konya’da da bu kültür var. Dolayısıyla burada güzel bir iş birliğiyle bu tanıttığımız projeleri inşallah Allah-u Teala verdiğimiz sözleri tutmayı bize nasip etsin” ifadelerini kullandı.