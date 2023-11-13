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Konya uygulamasıyla yine örnek olacak... Öğrenciler okula bisikletle gidiyor

GÜNDEM 13.11.2023, 12:37
Konya uygulamasıyla yine örnek olacak... Öğrenciler okula bisikletle gidiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen “Güvenli Okul Yolları Projesi” kapsamında Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Ahmet Haşhaş Ortaokulu’nda sürüş etkinliği gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) -Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Güvenli Okul Yolları Projesi” ile öğrenciler bisiklet şehri Konya’da okullarına güvenle gidiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 604 kilometreyle Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri Konya'da çocukların bisikletle okula güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak için başlatılan “Güvenli Okul Yolları” projesinin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Projenin şehirde güvenli bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşmasına ve bisiklet kullanımını teşvik ederek, çevre dostu bir ulaşım şeklinin benimsenmesine katkı sağladığını belirten Başkan Altay, “Projemiz, belirlenen okullarımızda başarılı şekilde sürdürülüyor. ‘Bisiklet Master Planı’ içerisinde yer alan Güvenli Okul Yolları eğitimlerimizle ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerimize güvenli bisiklet sürüşü hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, bir yandan sağlıklı yaşamla iç içe olurken bir yandan da okul başta olmak üzere istedikleri yere güvenle ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Türkiye’ye örnek olan projeyi şehrimiz genelinde daha da yaygınlaştırarak uygulamaya devam edeceğiz.”

ÖĞRENCİLER, PROJE SAYESİNDE DAHA BİLİNÇLİ

Proje kapsamında son olarak Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu ve Ahmet Haşhaş Ortaokulu’nda yapılan eğitimlerde, öğrenciler toplu olarak bisiklet sürüşüne katıldı. Zabıta birimlerinin eşlik ettiği sürüş esnasında öğrenciler kavşaklardan geçerken dikkat edilmesi gereken hususları bisiklet sürüşü esnasında öğrenmiş oldu. Eğitime katılan öğrencilere bisiklet kaskı ve reflektörlü yelek hediye edildi.

Bisiklet kullanmayı çok sevdiklerini dile getiren öğrenciler, proje sayesinde bisiklet yollarını daha bilinçli kullanacaklarına ve güvenli sürüşün önemine dikkati çekti.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden öğrenciler, güvenli ulaşım için diğer bisiklet kullanıcılarının da bisiklet yollarını kullanması çağrısında bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da, “Bisiklet Master Planı” önerileri içerisinde yer alan “Güvenli Okul Yolları” eğitimlerini yaygınlaştırarak sürdürüyor. Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerine bu eğitimlerde güvenli bisiklet sürüşü hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Güvenli Okul Yolları eğitimleri kapsamında okullara bisikletle gelip giden, ulaşım aracı olarak bisikleti kullanan öğrencilere bisiklet kullanımının yararları, bisiklet sürerken kullanılması gereken koruyucu ekipmanlar ve aksesuarların önemi, bisiklet kullanırken uyulması gereken trafik kuralları ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehirdeki bisiklet kültürünü, bisiklet çeşitliliğini artırma gayesiyle hazırlanmış ‘velesbüs’ adı verilen toplu sürüş bisikleti de eğitimlerde kullanılıyor.

“Güvenli Okul Yolları” eğitimleri yıl boyunca ortaokullarda verilmeye devam edecek.

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