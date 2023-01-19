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Konya UCLG Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapacak

GÜNDEM 19.01.2023, 13:30
Konya UCLG Dünya Konseyi'ne ev sahipliği yapacak

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilatın 2023 yılındaki ilk başkanlık toplantısına katıldıKONYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, teşkilatın yeni yılın ilk başkanlık toplantısında başkanlık üyeleriyle bir araya geldi.

Telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Ekim ayında yaptıkları UCLG Dünya Kongresinde çok önemli bir başarıya imza attıklarını dile getirerek, “Ayrışma ve kutuplaşma düşüncesinin hâkim olduğu bir dünyada güçlerimizi birleştirerek bir araya gelmemiz ve katılımlı olarak UCLG yönetiminde yer alacak olmamız, ‘daha iyi bir gelecek için’ çıktığımız bu yolda çok büyük bir adım olmuştur. Yaklaşık 5 milyar kentliyi temsil eden bir birliğin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu nedenle her türlü kültüre ve geleneğe uygun, sürdürülebilir ve kapsayıcı politikalar ile hareket etmemiz gerekiyor. Kurmuş olduğumuz yeni başkanlık sisteminin bu denli çeşitli ve kapsayıcı olması ile farklı kültürleri, gelenekleri ve en önemlisi insanları daha iyi tanıma şansı bulacağız. Böylece ulaşmak istediğimiz sürdürülebilir geleceğe daha sağlam adımlar ile yürüyeceğiz.” diye konuştu.

2023 ÖZEL BİR YIL OLACAK

Kapsayıcı bir sistem ile UCLG başkanlığını yürütüyor olmanın önemli bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Sahip olduğu uluslararası potansiyeli her alana yansıtmaya çalışan Konya’nın, Belediye Başkanı ve UCLG Executive President olarak, başta UCLG olmak üzere tüm yerel yönetim birliklerinin güçlenmesini ve şehir diplomasisinin her alana yayılması gerektiğini savunuyorum. 2023 yılı şehrim ve ülkem adına çok önemli bir yıl olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 100. yılı olan 2023’te ülkemde yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bununla birlikte 2023 İslam âleminin en büyük mutasavvıflarından birisi olan Hz. Mevlana Celaleddin Rûmî’nin 750. ölüm yıl dönümüdür. Bu nedenle yıl boyunca Mevlana’nın hoşgörü ikliminin tüm dünyaya yayılması için çok önemli programlar düzenleyeceğimizi belirtmek isterim.” dedi.

2023 yılında dünyanın en büyük yerel yönetim birliği olan UCLG Başkanlığını devralacak ve 320 delegenin bir araya geleceği büyük bir Dünya Konseyine Konya’da ev sahipliği yapacaklarını hatırlatan Başkan Altay, “Herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek adına, hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmama hedefimize katkı sağlamak için sizleri Ekim ayında Konya’da gerçekleştireceğimiz UCLG Dünya Konseyi başta olmak üzere; 100. yıl ve 750. yıl etkinliklerine de davet etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

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