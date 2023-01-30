Konya, TÜBİTAK üssü oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde Konya Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Konya’da kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü Tanıtım ve İş Birliği Protokolü için imza töreni düzenlendi.KONYA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Konya’da kurulan TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü İş Birliği Protokolünde imzalar atıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak, yeşil dönüşüm sürecinde amaçlarının Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelesini güçlendirmek ve bu süreçte elde edilecek azami katma değerle ülkenin yeşil kalkınmasını gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

TÜBİTAK BAŞKANI: “STRATEJİK ORTAKLIĞIMIZ ÇOK KIYMETLİ”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak özellikle 2021 yılından itibaren ana başlığın yeşil dönüşüm, yeşil kalkınma ve bununla birlikte bu amaca yönelik bilgi üretimi ve insan kaynağının geliştirilmesi olduğunu kaydetti. Bu doğrultuda bir yıla yakın zamandır İklim Değişikliği Başkanlığı’yla ve Konya Büyükşehir Belediyesi’yle yakın bir etkileşim halinde olduklarını aktaran Prof. Dr. Mandal, “Bölgedeki üniversite, sanayi, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir arada bu enstitünün ne çalışacağını, hangi başlıkları önceliklendireceğini ve aynı zamanda çalışma modelinin ne olacağını konuştuk. Bunları ele aldığımız zaman bugün enstütümüzü Konya’da yerleşik halde kuruyoruz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Buraya katkı verecek olan tüm Türkiye’deki araştırmacılarımız, hocalarımız ve insan kaynağı noktasında öğrencilerimiz olacak. İş birliğimizin, stratejik ortaklığımızın ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

“KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELENİN KALESİ KONYA’DIR”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin derinden hissedildiği bu dönemde, böyle bir programı gerçekleştiriyor olmayı son derece anlamlı bulduğunu ifade ederek konuşmasına başladı.

Küresel iklim değişikliğinin içinde bulunduğumuz yüzyılı tehdit eden en büyük çevresel ve sosyoekonomik sorunlardan birisi olduğunun altını çizen Başkan Altay, bu küresel tehdide Türkiye’de en fazla maruz kalan şehrin Konya olduğunu belirterek, “İklim değişikliğinin tetiklediği kuraklığın; göllerdeki suların azalmasına ve yeraltı sularının çekilmesine neden olması şehrimizde özellikle tarım faaliyetlerine olumsuz etkisi olmaktadır. Konya’mızın Türkiye’nin tahıl ambarı olduğunu düşünecek olursak, üretimde yaşanan her problem tüm ülkemizi de doğrudan etkilemektedir. İşte bu nedenle, küresel iklim değişikliği ile mücadelenin kalesi Konya’dır diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Doğanın güzelliklerine sahip çıkmak için iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer almamız gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, şöyle devam etti: “Türkiye’nin üretim sigortası olan Konya’mızda, birbirinden önemli proje ve çalışmalarla, hem şehrimizi hem de ülkemizi bu krizin etkilerinden kurtarmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizler bu mücadeleyi verirken, yaptığı çalışmalarla ülkemizin yüz akı olan TÜBİTAK, en büyük destekçilerimizden biri konumundadır”

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE GÜCÜMÜZ ÇOK DAHA GENİŞLEYECEK”

Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacak enstitünün kurulma sürecinin geçtiğimiz yıl Şubat ayında Konya’da düzenlenen Türkiye’nin ilk İklim Şurası ile başladığını kaydeden Başkan Altay, “Enstitünün faaliyete geçmesiyle inşallah İklim Şurasında aldığımız kararların takibi yapılacak. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele ve uyum konusunda bilgi birikimi sağlayarak yenilikçi ürün ve çözümler üretecek. İmzalayacağımız protokol ile iklim değişikliği ile mücadelede gücümüzün çok daha genişleyeceğine ve ülkemizin yeşil kalkınma sürecinde önemli bir adımın daha atılacağına yürekten inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Araştırma Enstitüsü’ne çok önemli bir paydaşı olduklarını söyleyen Başkan Altay, “Enstitümüz için Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde bir bina inşa edeceğiz. Bununla ilgili çalışmaları TÜBİTAK’la yürütmeye başladık. İnşallah en kısa sürede projeleri tamamlayarak bir an önce bu enstitünün faaliyete geçmesini çok arzu ediyoruz. Böylece bu bina gerekli her türlü imkâna ve çalışmaların verimlilikle gerçekleştirileceği bir ortama sahip olacak. İmzalayacağımız protokol ile iklim değişikliği ile mücadelede gücümüzün çok daha genişleyeceğine ve ülkemizin yeşil kalkınma sürecinde önemli bir adımın daha atılacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ve İklim Değişikliği Başkanı Solak, Türkiye’nin yeşil kalkınma sürecinde iklim değişikliği odaklı çalışmalar yürütecek TÜBİTAK Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü İş Birliği Protokolü’nü imzaladılar.