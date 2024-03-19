Konya tramvay hattı yapımına başlıyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Stadyum-Şehir Hastanesi arasında hayata geçecek raylı sistem hattının Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 11.2 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi arasındaki kısımda ihale sürecinin tamamlandığını, çalışmaların başlayacağını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak 11.2 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi tramvay hattında ihale süreci tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Konya’ya 105 kilometrelik raylı sistem hatları kazandıracaklarını hatırlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak üstlendikleri 28 kilometrelik raylı sistem çalışmasının bir kısmında sona geldiklerini kaydeden Başkan Altay, “Stadyum-Şehir Hastanesi hattının yapılacağı kısımdaki Büyükşehir Belediyemize ait olan 11.2 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Sitesi etabındaki ihale süreçlerini tamamlayarak ilk sözleşmemizi imzaladık. Böylece 1 milyar 650 milyon lira bedelle 13 istasyondan oluşan 11.2 kilometrelik Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi hattımızın ilk etabına başlayarak; sanayi bölgelerimizdeki vatandaşlarımızın raylı sistemle ulaşımını sağlamış olacağız. Ayrıca Yeni Sanayi Sitesi-Stadyum arasındaki hattın bakanlığımız tarafından yapılmasıyla ilgili süreci de takip ediyoruz. 2029’a kadar yapmış olduğumuz projeksiyon tamamlandığında Konya’mız yeni 105 kilometre raylı sistem hattına kavuşmuş olacak” dedi.

Başkan Altay, Konya’ya kazandıracakları yeni 105 kilometre raylı sistem hatları için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yapacakları Barış Caddesi Tramvay Hattı’nın temelini bu yıl atmayı planladıklarını kaydeden Başkan Altay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Konyaray’a ilave olarak hayata geçireceği; Yeni Sanayi Sitesi-Büyükşehir Stadyumu Tramvay Hattı , Fetih Caddesi - Ahmet Özcan Caddesi Tramvay Hattı, Alaaddin-Selçuk Üniversitesi Metro Hattı, Alaaddin-Necmettin Erbakan Üniversitesi Raylı Sistem Hattı ile ilgili proje çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.