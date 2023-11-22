Konya trafiği Adana Çevre Yolu kavşağı ile rahatlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımında son aşamaya gelinen Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı’nın alt geçidini trafiğe açtı.KONYA (İGFA) - Köprülü kavşağın alt geçit bölümünde makam aracıyla ilk sürüşü gerçekleştiren Başkan Altay, Konya trafiğini rahatlatma adına Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı’nın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yapımı devam eden 4 köprülü kavşaktaki çalışmaların da aralıksız devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, köprülü kavşaktaki çalışmaların diğer kavşaklardan daha önde olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“KONYA’MIZA YAKIŞAN BİR ESER OLDU”

“Buranın inşaatında artık son aşamaya geldik. Fiilen ilk araç geçişini yaparak trafiğe açmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bariyerleriyle, asfaltıyla, ışıklandırmasıyla Konya’mıza yakışan bir eser oldu. İyi günlerde kullanılmasını temenni ediyorum. İnşallah yılsonuna kadar da tamamlayıp, üst kısımdaki trafiği de açarak, şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız. Bunun için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Toplam 1 milyar liralık bir yatırımla gerçekleştirdiğimiz köprülü kavşaklar, Konya trafiğinin rahatlamasına vesile olacak inşallah. Çalışan arkadaşlarımız çok gayretli bir çaba ortaya koydular ve şu an itibariyle artık finali görmeye çok yaklaşmış olduk. Darısı, inşaatı devam eden diğer köprülü kavşaklarımızın başına olsun.”