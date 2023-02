Konya timini deprem bölgesine gönderdi

Konya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin hemen ardından sabaha karşı arama kurtarma timini yola çıkardı. Mobil Mutfak, telsiz ve şarj istasyonları, su TIRI, aydınlatma kulesi, jeneratörler ve iş makinelerinden oluşan 68 araç ve içinde hasar tespit çalışmalarında görev alacak personelin de olduğu 146 personeli ilk etapta bölgeye gönderdi.KONYA (İGFA) - Depremin hemen ardından ilk olarak sabaha karşı 3 araç ve 16 kişilik arama kurtarma timini bölgeye gönderen Konya Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yeni ekipleri yola çıkarmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Altay, “Tüm milletimize geçmiş olsun. Büyük bir deprem yaşadık. Sabaha karşı Konya’dan arkadaşlarımız arama kurtarma öncelikli olmak üzere tüm hazırlıklarını yaparak yola çıktılar. Arkasından da yemek tırlarımız ve iş makinalarımızı da gönderdik. Rabbim beterinden korusun. Tüm ülkemize geçmiş olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

İlk andan itibaren AKOM’da gerekli çalışmaları yürüttüklerini aktaran Başkan Altay, ilk aşamada arama-kurtarma ekiplerimizi koordine ederek hemen onları yola çıkardıklarını belirterek, "Şu an itibariyle iş makinesi, yiyecek ve giyecek desteği konusunda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerimizden şu an itibariyle 68 araç, 146 personel yola çıkmış durumda. Ayrıca AFAD Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan bölüştürülmede Konya Hatay’la eşleştirildi. Hatay Valimizle ve görevlendirilen vali yardımcımızla koordinasyonu sağlamış durumdayız. Oradaki istekleri karşılamakla ilgili süreci bir an önce yürütmek için tüm ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Bir taraftan da Konya’daki ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Ayrıca personelimiz Konevi Yerleşkesi’nde kan bağışında bulunmaya başladı. Ben tüm vatandaşlarımızdan da ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kan bağışında bulunmaları için Kızılay’a başvurmalarını rica ediyorum. Bu süreci hep birlikte yöneteceğiz. Tüm milletimize geçmiş olsun. Devletimiz güçlüdür. İnşallah bunun üstesinden de geleceğiz. Rabbim devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Öte yandan teknik personel dahil toplamda 146 personel de Hatay’a yola çıkarken, ihtiyaca göre AFAD koordinasyonunda yeni ekipler yola çıkarılacağı bildirildi.