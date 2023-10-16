Konya Selçuklu'ya yeni nesil Şehir Kütüphanesi

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı program ile gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan ve sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veren Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin resmi açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı program ile gerçekleştirildi.



Selçuklu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin en iyi şartlarda, en iyi imkanlarla eğitim görebilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekaytırmacı, eğitim alanında son 5 yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Çok kısa süre önce Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin resmi açılışının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Pekyatırmacı, "Yine geçtiğimiz ay Yazır Mahallemizde yapımını tamamladığımız Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulumuzun resmi açılışını yapmıştık. Konyamızın en büyük ve en kapsamlı okullarından bir tanesi olan Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere 5 ilkokul ve 4 bağımsız anaokulunu Selçuklumuza kazandırdık. 4 adedi kapalı olmak üzere 37 okulumuza spor salonu, 43 okulumuza toplantı salonu, 95 Okulumuza ise kütüphane kazandırdık. Ülkemizin en kapsamlı, en modern Güzel Sanatlar Lisesini Selçuklumuza kazandırmak için ihale sürecini tamamladık, yer teslimini yaptık ve inşa faaliyeti başladı. Konyamızın gururu olan okullarımızdan Spor Lisemize ve Selçuklu Fen Lisemize kapalı spor salonu kazandırmak için yapım sürecine başladık. İnşallah bu proje ve yatırımlarımızı ilerleyen dönemlerde artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

“KONYA'YI SEVİYORUZ, KONYA BİZE UĞURLU GELDİ”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise, bu kütüphanelerde pek çok tesisin bir arada olduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz bu arada hem ders çalışıyorlar, etüt alanları var, kitaplarla karşı karşıya. Burada güzel bir ortam oluşturulmuş. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben gençlik konseyindeki gençlerimizi de tebrik ediyorum. Biraz evvel onlarla tanıştık. Onlar da bu ilçenin gençleri olarak bu ilçenin daha iyi olması için çeşitli komisyonlarda bilgi üretiyorlar, süreç üretiyorlar, fikirlerini belediyeyle paylaşıyorlar” dedi.

Gençlerin gelecekleri olduğunun vurgusunu yapan Bakan Bak, "Vatanını seven vatan için kafa yoran araştıran gençler var ve bunların sonucunda özellikleri Teknofest'i takip ediyorsunuz. 6 yıldır inanılmaz bir dip dalga var. Peşinden bu kütüphanelerle ben inanıyorum ki hep sosyal alanda hem sanattan pek çok alanda yine kültürel doluluğu olan, derinliği olan gençlerimizle beraber olacağız.. Biz bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için de bilgiye sahip olmalıyız. Bu bilgiyi paylaşmalıyız, üretmeliyiz, üretmeliyiz ve bu ülkeyi daha iyi noktalara getirmemiz lazım. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman söylüyor, gençlerimize üretmeliyiz, araştırmalıyız, okumalıyız, bu ülke için hizmet etmeliyiz" dedi.

Konya'yı sevdiklerini ve kendilerine Konya'nın uğurlu geldiğini belirten Bakan Bak, "Milli Futbol Takımımızda da başarılar diliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin sporda yaptığı yatırımların bir meyvesinde yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasını İtalya'yla beraber Türkiye organize edecek. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye var diyoruz. Bu eserler için teşekkür ediyoruz. Başkanım emeklerinize sağlık, burası üniversite ilçesi, etrafta okullar var, gençlerimiz var. Herkesi bu güzel kütüphaneye bekliyoruz. Kütüphanelerimize bekliyoruz. Bilgi için, çalışmak için bu ülke için ter dökmeye bekliyoruz. Bu ülkeyi seviyoruz, gençlerimize güveniyoruz" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin açılışı kurdela kesimi ile yapıldı. Protokol üyeleri daha sonra tesisi gezerek incelemelerde bulundu.