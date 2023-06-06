Konya Selçuklu'ya 'Ruh Sağlığı Merkezi' geliyor

Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sağlık alanında sürdürdüğü yatırım ve iş birliğine bir yenisini daha ekliyor. Yazır Mahallesi’ne kazandırılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi Binası için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Selçuklu’nun sağlık alanında önemli bir eksiğini giderecek olan merkezin yapımı için Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik katıldı.

Selçuklu için çok önemli bir projenin protokolünde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İnşallah Selçuklu'muza yeni bir sağlık hizmetini daha hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem de Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüzle birlikte ortak protokol kapsamında şehrimize kazandırmış olacağız. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi bizim için önemli bir proje. Selçuklu Belediyesi olarak özellikle üzerinde durduğumuz Aile Gelişim Merkezi Projemizin de inşallah bileşenlerini oluşturacak. Çünkü toplumumuzdaki her kesimden insanın yararlanabileceği, sağlık hizmetini alabileceği, belli alanlarda danışmanlık hizmetini alabileceği, belli alanlarda yine rehabilitasyon hizmetlerini alabileceği merkezlere özellikle ihtiyaç duyuyoruz" dedi.