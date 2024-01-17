Konya Selçuklu'dan dolandırıcılık uyarısı

Konya’da iş insanlarının arandığı Selçuklu Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve idarecilerimizin isimleri kullanılarak Filistin başta olmak üzere kimsesiz çocuklar ve farklı yardım kuruluşlarına bağış toplandığı ile ilgili bilgiler üzerine açıklama Selçuklu Belediyesi'nden geldi.KONYA (İGFA) - Konya'da son günlerde Selçuklu Belediyesi'ne yapılan şikayetler üzerine yerel yönetim 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu.

Vatandaşlara çağrı yapan Selçuklu Belediyesi, kötü niyetli ve dolandırıcılık hissi ile banka hesap numaraları ve IBAN numaraları verilmekte bu hesaplara nakti yardım talep edildiği duyumları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye yöneticilerimizin selamları ile aranan iş adamı ve hemşehrilerimizden elde edilen bilgiler doğrultusunda bu konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Selçuklu Belediyemiz, kanunların elverdiği sınırlar içinde Kurumsal Kimliği dışında hiçbir ferdi yardım kampanyasının içinde yer almamaktadır. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve kötü niyetli bu kişi veya kişileri emniyet görevlilerimize bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini diliyoruz" denildi.

Açıklamada, belediye yöneticilerinin adı kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başladığını, yardımsever hemşehrilerimizin iyi niyetlerini suistimal edenlerin kanunlar karşısında hesap vereceği duyuruldu.