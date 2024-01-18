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Konya Selçuklu'dan arıcılığa yüzde 50 hibe

GÜNDEM 18.01.2024, 14:00
Konya Selçuklu'dan arıcılığa yüzde 50 hibe

Konya'da Selçuklu Belediyesi bu yıl da arıcılığa yüzde 50 hibe desteği verecek.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin kırsal mahallelerde kalkınmanın ve hayvansal üretimin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği ve kapsamının genişletildiği yüzde 50 Hibeli Arılı Kovan Desteği’ni 2024 yılında da sürdürecek. Bu yıl 2.’si düzenlenecek yüzde 50 hibeli arılı kovan desteği projesinden 72 çiftçi faydalanacak.

Kırsal mahallelerde arıcılığın geliştirmesi ve üreticilerin bilgilendirilmesi amacıyla Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Halk Eğitim Merkezi paydaşlığında çiftçilere uzaktan eğitim bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Destekleme programına başvurular 19 Şubat’a kadar devam edeceği kaydedildi.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen Arıcılık Kursu Uzaktan Eğitim bilgilendirme toplantısı için bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tahir Külahcı,“Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Desteklemesi kapsamında yapılan desteklemeler hakkında sizi bilgilendirmek için buradayız. 3 Ocak’ta başlayan başvurular 19 Şubat’a kadar devam edecek. Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı ve en az 30 kovanı olan arıcılarımız bu destekleme programına başvuru yapabilecekler. Destekleme kapsamında 30 arısı mevcut olan arıcımız arı kovan sayısını 500’e kadar çıkartabiliyor. Bunun yanı sıra karavan, çadır,  arıcılık alet ve ekipman desteği de  alabiliyor.İnternet üzerinden yapılacak başvurular hakkında ayrıntılı bilgi hem kurumumuzdan hem de birlik odalarımızdan alınabilir." dedi.          

Programa, Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tahir Külahçı, Selçuklu Ziraat Odası Başkanı İsmail Toklu, Selçuklu Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Mevlüt Gülcan, Konya İli Arıcılar Birliği Başkanı Adem Genç katıldı.  

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