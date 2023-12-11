Konya Selçuklu'da kompost üretim çalışmaları

Selçuklu Belediyesi, Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Bitki Besinleri Günü” etkinliğine katıldı. Kompost üretim atölye alanında Selçuklu Belediyesi’nin kompost üretim faaliyetleri hakkında ziyaretçilere bilgiler verildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, 9-10 Aralık 2023 tarihilerinde Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen “Bitki Besinleri Günü” etkinliğinde kendisine ayrılan kompost üretim atölyesiyle yer aldı.

Etkinlikte standa gelen her yaştan ziyaretçilere Selçuklu Belediyesi’nin kompost üretimi anlatılırken, vatandaşların bireysel olarak evde neler yapabilecekleri konusunda da tavsiyeler verildi. Ayrıca kompostun faydası ve avantajlarıyla birlikte tarımda niçin kompost kullanılmasının gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapılırken, ziyaretçilerin deneyimlemesi için kompost numunesi hediye edildi. Yoğun ilgi gören kompost üretim atölyesinde etkinlik boyunca bin 885 kişiye tanıtım ve bilgilendirme yapıldı.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “YÜKSEK MİKTARLI ORGANİK ATIKLARIN ÇÖPE GİTMESİNİ ÖNLÜYORUZ”

Türkiye’nin sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından bir tanesi olduklarını ve sürdürdükleri örnek çalışmaları her platformda anlatmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu konuda yapmış olduğumuz önemli faaliyetlerden bir tanesi de kompost üretimi. Park Bahçeler Müdürlüğü’müzün parklardan topladığı bitki atıkları ile pazarlardan, halden, otellerden ve alışveriş merkezlerinden topladıkları organik atıkları belediyemiz tarafından oluşturulan kompost merkezlerinde gübreye dönüştürüyoruz. Böylece hem şehrimizde oluşan yüksek miktarlı organik atıkların çöpe gitmesini önlüyoruz hem de organik atıklardan gübre elde ederek bunlara bir ekonomik değer kazandırıyoruz. Bu yıl 2 bin 550 ton kompost üretim miktarımızı yılsonuna kadar 3 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Yaptığımız faaliyet ile bu konuda önemli bir işe öncülük ediyoruz. Bu noktada sürdürülebilir bir çevre adına üzerimize ne görev düşüyorsa ve bu konuda hangi katkıların verilmesi gerekiyorsa vermeyi sürdüreceğiz" dedi.