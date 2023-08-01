Konya Selçuklu'da deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre Konya'nın Selçuklu ilçesi merkez üssü olduğu belirlenen 5,0 büyüklüğünde deprem oldu.ANKARA (İGFA) - Merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olduğu bildirilen 5.0 büyüklüğündeki deprem saat 18.06'da kaydedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, deprem yerden 7,24 kilometre derinlikte yaşandı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1686394769566822402