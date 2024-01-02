Konya 'Sedirler Köprülü'de akış başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehre kazandırdığı Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı’nda alt geçitten sonra üstten de trafik akışı başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla Konya’yı yeni yollarla ve köprülü kavşaklarla donattıklarını söyledi. Adana Çevre Yolu Sedirler Köprülü Kavşağı’nda yürüttükleri çalışmaların tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, köprülü kavşakta alt geçitten sonra üst kısımdan da trafik akışının başladığını açıkladı.

Başkan Altay, tamamlanan bu önemli projenin şehirdeki ulaşım sorunlarına etkili bir çözüm sunacağını belirterek, “Sedirler Köprülü Kavşağımız, trafik akışını düzenleyerek hem şehrimizin çehresini değiştirecek hem de vatandaşlarımıza konforlu bir ulaşım deneyimi sunacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şehir merkezide başlattıkları diğer ulaşım projelerinin de belirledikleri plan dahilinde sorunsuz şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, Konya'nın daha modern ve etkili bir ulaşım ağına kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü sözlerine ekledi.