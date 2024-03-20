Konya 'RAPTOR'a dahil oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nin bir kuruluşu olan EIT Urban Mobility’nin 2024 yılı RAPTOR Programı’na dahil oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üyesi olduğu, EIT Urban Mobility’nin kentsel hareketlilik yarışması Hızlı Ulaşım Uygulamaları (RAPTOR) programı 13 Avrupa şehrinde başlatıldı. Şehirlerin kentsel hareketlilik zorluklarına karşı hızlı bir şekilde çözüm üreten ve test eden bir yarışma olan RAPTOR’a bu yıl Avrupa’dan 13 şehir seçilirken Türkiye’den de Konya programda yer alacak.

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag'da düzenlenen EIT Urban Mobility Partnerler Günü ve RAPTOR Başlangıç Etkinliği tüm şehirlerin katılımı ile gerçekleştirildi. Konya, bu yılki programa dahil edilen Avrupa’daki diğer 12 şehirden temsilcilerle bir araya gelme fırsatı buldu.

Konya’da gerçekleştirilecek projenin kentsel hareketlilik zorluğu; yaya ve bisikletli ulaşımın toplu taşıma ile entegrasyonunu artırmaya yönelik, “Çok Modlu Ulaşım Deneyiminin İyileştirilmesi” olarak belirlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi, startupları ve KOBİ'leri bu proje kapsamında yenilikçi çözümler önermeye davet etti. Kazanan başvuru sahibi, beş aylık bir süre boyunca çözümlerini yönlendirmek için özel mentörlük desteğinin yanı sıra 40 bin avro fon almaya hak kazanacak.

RAPTOR çağrısına teklif göndermek için son başvuru tarihi 6 Mayıs 2024.

Çağrı ile ilgili tüm bilgiler “https://raptorproject.eu/2024-city-challenge-konya/” web sitesinde ulaşılabiliyor.