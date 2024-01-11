Konya Otogarı, Türkiye'nin kavşak noktası

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, Sıfır Atık çalışmaları, Temiz Otogar özelliği, ücretsiz wi-fi ve şarj istasyonu gibi çok sayıda uygulamayla örnek olmaya devam ediyor. Konya Otogarı'ndan 2023'te 16 milyon 210 bin 542 yolcu taşındı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali hizmet kalitesiyle Türkiye’ye örnek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Otogarı’nın “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla hizmet kalitesini ve standardını her geçen gün artırarak yolcularını en iyi şekilde ağırladığını söyledi.

Konya Otogarı’nın Türkiye’nin önemli bir kavşak noktası haline geldiğini ifade eden Başkan Altay, “Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitimden sağlığa, altyapıdan ulaşıma kadar birçok alanda hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetleri şehrimize kazandırdık. Ulaşım konusunda ise şehrimizde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra şehirlerarası hizmet veren Konya Otogarı’mızda da yolcularımızın en iyi hizmeti alması için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

2023 yılında Konya Otogarı ve ilçe otogarlarında faaliyet gösteren 121 firma ile 788 güzergaha 483 bin 169 sefer düzenlendiğini kaydeden Başkan Altay, “Bu seferlerde 16 milyon 210 bin 542 yolcu taşındı. Şehrin ulusal ve uluslararası ziyaretçileri için uğrak noktası olan Konya Otogarı’mız hayata geçirdiği birçok örnek proje ile de Türkiye’ye örnek oluyor” dedi.

“Temiz Otogar, Temiz Çevre” sloganıyla terminal hizmetlerinde yolculara en kaliteli hizmeti sunmaya devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali; İngilizce anons, 25 dakika ücretsiz otopark imkanı, ücretsiz WC, ücretsiz şarj istasyonu, ücretsiz Wİ-Fİ, ücretsiz yük taşıma aracı, emanet hizmetleri, engelli yolcular için turuncu masa desteği imkanları sunuyor.

2053 Sıfır Karbon ve Yeşil Kalkınma hedefi doğrultusunda geri dönüşümde örnek olan Konya Otogarı; “Sıfır Atık” sistemi ile geri dönüşüme önemli katkı sağlıyor.

