Konya Otogarı'nda afet seferberliği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sağlık kabini, afet koordinasyon masası, turuncu masa ile depremzede vatandaşlara 24 saat destek oluyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay’da yaşanan büyük depremlerin ardından bölgede yoğun şekilde arama kurtarma, su temini, mobil mutfak, koordinasyon çalışmalarını sürdürürken; Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de destek çalışması yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde sağlık kabini, afet koordinasyon masası, turuncu masa ile depremzede vatandaşların barınma ve giysi ihtiyaçlarına çözüm bulan Konya Büyükşehir Belediyesi ikramlara bulunarak 24 saat hizmet veriyor.

Topyekun seferber olan Konya’da doktor ve asistanlar ise gönüllü olarak Beyhekim ve Selçuk Tıp Fakültesi’nden Konya Otogarı’na geliyor. Gönüllü doktor ve asistanlar, Konya’ya gelen depremzede misafirlere sağlık kontrol hizmeti veriyor.