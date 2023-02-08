Konya'nın kalbi deprem bölgesinde atıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Hatay’da arama kurtarma ve yardımların koordinasyon çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiliyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından Hatay’da katıldığı arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin hemen akabinde ilk gün Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Hatay’a giden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, afet bölgesinde arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına katılıyor.

Depremin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’a hemen ekipler ve araçlar sevk ettiklerini, yardım malzemelerini organize ettiklerini anımsatan Başkan Altay, “Şu anda 1.545 personelimiz ve 451 aracımız deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak bir fazla can kurtarabilmek için insanüstü bir gayret gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

KONYA DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Afette evini kaybeden depremzedeler için Konyalıların seferber olduğunu da dile getiren Başkan Altay, deprem bölgesine yeterli miktarda aynî yardım geldiğini vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin arama kurtarma, iş makinesi, haberleşme, iletişim ve destek personeli olmak üzere şu anda 1.545 çalışanı deprem bölgesinde bulunuyor. Ayrıca; ekskavatör, bekoloder, loder, lowbet, vinç, mobil vinç, jeneratör, mobil haberleşme aracı, mobil mutfak, ekmek fırını, temiz su tankeri, kamyon, çekici TIR, dozer, yakıt tankeri, otobüs, ambulans, mobil WC ve hizmet araçları olmak üzere toplam 451 araç bölgede hizmet veriyor.

Bölgede büyük özveriyle çalışan Konya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, şu ana kadar 61 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılan yardım TIR’ı sayısı da 123’e ulaştı.