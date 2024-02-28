Konya'nın en büyük kapalı pazaryeri için ilk temel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çeltik’e kazandırılacak bölgenin en büyük kapalı pazar yerinin temelini attı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çeltik’e kazandırılacak bölgenin en büyük kapalı pazar yerinin temeli düzenlenen programla atıldı.

Çeltik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ali Meşe, temelini attıkları kapalı Pazar alanının maliyetinin 50 milyon liraya yaklaşan bir yatırım olduğunu ifade ederek, bölgenin en büyük Pazar yerini Çeltik’e kazandırdığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çeltik’in merkeze en uzak ama gönüllerine en yakın ilçe olduğunu dile getirerek, Çeltiklilerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Çeltik’in Yeni Büyükşehir Yasası’ndan itibaren yaşadığı değişimin ilçe olduğu yıldan itibaren yaşadığı değişimden çok daha ağır bastığını kaydeden Başkan Altay, “Çünkü söylediğimiz bir şey var. ‘Üçlü olalım, güçlü olalım’ diye. İlçe belediyesinde Cumhur İttifakımızın adayı Ali Meşe, Büyükşehir’de bizler ve önceki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un ilçemize çok büyük destekleri oldu. Şimdi Çeltik biraz daha şanslı. Çünkü sizin evladınız Mahinur hanım kabinede Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak hem Çeltiği hem Konya’mızı temsil ediyor” dedi.

“BİZ HİZMET BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORUZ”

Gece gündüz demeden Konya’ya hizmet etmek için gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Şimdi de burada 5 bin 830 metrekarelik alanda bir pazar yeri inşa edeceğiz. Şu anda imalat işlemlerimize devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayarak sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Çünkü biz eser siyaseti yapıyoruz, hizmet belediyeciliği yapıyoruz. Çünkü biz verdiğimiz her sözün bir sorumluluk olduğunu biliyor ve onu yerine getirmek için tüm şartları zorluyoruz ve sizlerin hizmetine böyle tarihi işler, tarihi eserler çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çeltik’e son 5 yılda yapılanlara değinen Başkan Altay, KOSKİ vasıtasıyla güncel bedelle 92 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. 65 kilometre içme suyu hattı döşediklerini söyledi. Yol yapım çalışmalarına güncel bedelle 120 milyon lira harcadıklarını kaydeden Altay, "Bunun 600 tonun üzerinde sıcak asfalt uygulaması, 31 kilometreyi aşkın mahalle yolu, 1.380 ton rotmix, 94 bin metrekare parke taşı sağladık. Bugün temelini atacağımız pazar yeriyle birlikte yapım çalışmalarına 5 yılda 81 milyon liralık harcama yaptık. Park, bahçeler ve tarımsal hizmetler kapsamında 27,5 milyon lira destek sağladık. Üreticilerimize fidan, fide, bitki desteğinde bulunduk. Belediyenin önündeki peyzaj düzenlemesini gerçekleştirdik. Ayrıca son 5 yılda sosyal destek kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimize ve öğrencilerimize toplamda 1.2 milyon lira destekte bulunduk. Şehir konferanslarımızla ülkemizin tanınmış şair, yazar ve akademisyenlerini Çeltiklilerle buluşturduk. Toplam güncel bedelle bugüne kadar Çeltik’imiz için 422 milyon lira kaynak ayırmış olduk. Çeltik’imize hayırlı olsun" diye konuştu.

“ÇELTİK’İN ARKASINDA KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN GÜCÜ VAR”

Şimdi yeni bir başlangıç yapmak istediklerini kaydeden Başkan Altay, “İnşallah sizlerden güçlü bir destek bekliyoruz. Ali Başkanımız dönem boyunca çok önemli işler hayata geçirdi ve şimdi yeni bir vaatte bulunarak 100 vizyon projeyi Çeltik’e kazandırmak için bir yola çıktı. Bu yolculukta kendisi yalnız değil. Arkasında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin gücü var, arkasında Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere kabinenin tüm bakanları var. Onun için Allah’ın izniyle bu verdiğimiz sözleri de yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Birlik beraberlik içerisinde hizmet ediyoruz. İnşallah bu dönemde de sizlerin desteğiyle Konya’mıza, ülkemize önemli hizmetlerde bulunacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Pazar yerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, “Bölgenin en büyük pazarını Çeltik’e inşa etmiş oluyoruz. Yüklenici firmamıza, çalışan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bir an önce açılışını yapmak için tekrar birlikte oluruz. Bugüne kadar bize verdiğiniz destekten dolayı özellikle hanım kardeşlerimize, genç kardeşlerimize ve tüm Çeltiklilere, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.