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Konya metreküplerce suyun boşa akmasını engelledi

GÜNDEM 29.01.2023, 13:50
Konya metreküplerce suyun boşa akmasını engelledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, kendi mühendisleri tarafından tasarlanan sistemle yüzeye çıkmayan fiziki su kayıplarına müdahale ederek, 2022 yılında 3,7 milyon metreküp suyun boşa akmasını engelledi ve suları yeniden kullanıma kazandırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, temiz içme suyunu korumak, arıtmak ve işletme maliyetlerini düşürmek adına su kayıplarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik ve sürdürülebilir olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, fiziki su kayıp ve kaçaklarında önemli bir yol kat edildiğini söyledi.

Merkez ilçelerde oluşturulan bölgesel ölçüm alanları ve basınç yönetim alanları ile her mahallede suyun etkin, verimli, ekonomik, sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılmasını sağladıklarını belirten Başkan Altay, oluşturulan bu alanlara kurulan uzaktan izleme sistemleriyle yüzeye vurmayan fiziki arızaları tespit ettiklerini belirtti. Yapılan çalışmalarla 2022 yılı içerisinde 3 milyon 716 bin 137 metreküp suyun boşa akmasını engelleyerek kullanıma kazandırdıklarını belirten Altay, "Su kazancının yanı sıra işgücü, malzeme, zaman, işletme, boru ömrü ve enerji tasarrufu sağlayarak sürdürülebilir su yönetimini oluşturduk. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalar daha da etkin bir şekilde devam edecek” dedi.

SİSTEMİ KOSKİ MÜHENDİSLERİ TASARLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarını çok titiz bir şekilde yürüttüğüne dikkat çeken Başkan Altay, tam donanımlı su kayıpları tespit araçları ile 7 gün 24 saat suyun takibini yaptıklarını vurguladı. Başkan Altay, “İçme suyu dağıtım hatlarında oluşturulan şebeke SCADA’sı ile her mahallenin su basıncını ve debisini izleyebiliyoruz. Bu verilerin analizleri kurumumuzda görevli arkadaşlarımız tarafından yapılarak mahalle mahalle çözüm üretiliyor. Abonelerimizden gelen talepler anında çözüme ulaştırılıyor. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla, öz kaynak ile oluşturulan bu sistem, Türkiye’ye örnek olacak şekilde KOSKİ’mizin kendi mühendisleri tarafından tasarlandı” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ YÖNETİLEN İÇME SUYU ŞEBEKESİ KONYA’DA

Yıllardır verilen mücadeleler neticesinde su kayıplarını önleme konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin çok önemli bir noktaya geldiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Suyumuzu verimli, etkin ve ekonomik olarak kullanmak için yaptığımız çalışmalar ile kaynağından son kullanıcıya kadar kontrol ettiğimiz sürdürülebilir bir su yönetim sistemimiz oluştu. Küresel iklim değişikliği sebebiyle su azlığı yaşadığımız bu günlerde tasarrufa daha çok önem vermemiz gerekiyor. Su hayattır. Suyumuzu korumak hepimiz görevi. Bu sebeple su tasarrufunu hayatımızın bir parçası haline getirmek dünyamızın geleceği ve yeni nesiller için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

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