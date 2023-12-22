Konya Meram'a yeni bir cadde daha

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ahmet Özcan Caddesi ile Alparslan Türkeş Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak 1.2 kilometrelik Küçük Aymanas Caddesi’ndeki çalışmalarda incelemelerde bulunduKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş kamulaştırma çalışmalarında sona gelinen Küçük Aymanas Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Konya’da şehir içi trafiğini rahatlatmak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Altay, “Bir üst ölçek plan kapsamında caddelerimizi açıyoruz. Abdülhamid Han Caddesi’yle başladığımız süreçte şu anda Meram’da önemli caddeler açıyoruz. Necmettin Erbakan Caddesi’nin açılış süreci devam ediyor. Tren yolu etrafında Kazakistan ve Karabağ Caddelerini açtık. Alparslan Türkeş Caddesi, Gazze Caddesi ve Karaman Yolu arasında yeni açılan caddemiz Taşköprü Alt Geçidiyle birlikte kesintisiz bir ulaşım sağlayacak” diye konuştu.

Ahmet Özcan Caddesi’yle Alparslan Türkeş Caddesi arasında 30 metre genişliğinde, 1.250 metre uzunluğunda yeni bir cadde oluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, "Meram’da cadde açmamızın iki temel nedeni var. Birincisi şehir içi trafiği rahatlatırken, diğeri de imar uygulaması sonucunda ortaya çıkan yeni parsellerde yapılaşmanın önünü açabilmek. Çünkü cadde açıldıkça o bölgede hızlı bir konut ve yapılaşma oluşuyor. Böylece Meram’da büyük bir kentsel dönüşümü de gerçekleştirmiş oluyoruz. 161 vatandaşımızla anlaşma gerçekleştirildi. 61 milyon bütçeyle 60 bina ve 4 adet ticari dükkan toplamda 100 bağımsız bölümle ilgili işlemler tamamlanmak üzere. Bugün son kalan binalardan birisini Meram Belediye Başkanımızla birlikte yıkıyoruz. İnşallah yıkım süreci tamamlandıktan sonra bir an önce altyapıyı tamamlayarak bu caddenin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da Konya’nın ve Meram’ın eski caddelerinden biri olan Küçük Aymanas Caddesi’nin kentsel dönüşüm bölgelerinden olduğunu belirterek, yıkım işleri gerçekleştirildikten sonra KOSKİ ve Fen İşleri'nin bölgede alt yapıya başlayacağını söyledi.