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Konya Karapınar'a üçlü açılış

GÜNDEM 28.04.2023, 16:50
Konya Karapınar'a üçlü açılış

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımları tamamlanan Karapınar Ticaret Merkezi, Katlı Otoparkı ve Kitap Kafe’nin açılışları düzenlenen törenle gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) -  İlçe ziyaretlerine Karapınar ile devam eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Selman Özboyacı, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Tevfik Tığlıoğlu, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP Karapınar İlçe Başkanı Ercan Alp ve Yeniden Refah Partisi Karapınar İlçe Başkanı Mehmet Cingöz ile birlikte ilk olarak Cuma namazı sonrası vatandaşlarla selamlaştıktan sonra esnafa hayırlı işler diledi.

Ardından AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Ticaret Merkezi, Katlı Otopark ve Kitap Kafe’nin açılışlarına katıldı.

Açılış programında konuşan AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, Karapınar’a hizmet yarışına girdiklerini belirterek, yatırımlarda emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

“KARAPINAR’I NEREDEN NEREYE GETİRDİK?”

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, “Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyesi olarak ve bilhassa hükümetimiz olarak Karapınar’ı nereden nereye getirdik. Karapınar’ı toplu konutlarla tanıştırdık, kanalizasyonla, enerjiyle, doğalgazla tanıştırdık. Bu hükümetimizin gücüyle, bakanımızın desteğiyle, Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, milletvekillerimizin desteğiyle oldu” diye konuştu.

“75 MİLYON LİRALIK BİR YATIRIM BUGÜN KARAPINAR’LA BULUŞACAK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bugün Karapınar’da iki önemli tesisin açılışını yaptıklarını ifade ederek, “Birisi hemen sağ tarafımızdaki ticaret merkezi ve katlı otoparkımız. Diğeri de hemen karşı tarafta gençlerimizin yoğun bir şekilde kullandığı kitap kafe. Toplam 75 milyon liralık bir yatırım bugün Karapınar’la buluşacak” dedi.

Karapınar’a her geldiklerinde bir eserle geldiklerinin altını çizen Başkan Altay şöyle devam etti: “Ama bugünlerde görüyorum ki Karapınar’ın ziyaretçileri biraz fazla. Gelen mutlaka bir uğruyor. Onlara şunu söylüyorum: Eğer hizmeti görmek için gelmişseniz buyurun gelin. Burada cephe sağlıklaştırmalarını görün, ticaret merkezlerini görün, kitap kafeleri görün, yarı olimpik yüzme havuzlarını, kentsel dönüşümü, hükümet konağını, doğalgazı, prestij caddeleri, yani eserleri görmeye geliyorsanız buyurun gelin. Ama başka bir amacınız varsa buradan size ekmek çıkmaz. Burası, Kara Murat’ın memleketi. Burası Murat Kurum’un memleketi. Burası Recep Tayip Erdoğan’a gönül vermiş insanların memleketi. İlçe Başkanımız, ‘Karapınar’a verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik’ dedi ama ben buradan ifade ediyorum.  Size memba suyu kalitesinde su getireceğiz Allah’ın izniyle. Onun için çalışmalarımızı tamamladık. Dünya Bankası’ndan 22 milyon Euro yani yaklaşık 400 milyon liralık bir kaynakla Karapınar’ın çeşmelerinden memba suyu kalitesinde suyu akıtacağız Allah’ın izniyle. Hiç endişeniz olmasın.”

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