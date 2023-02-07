Konya, Hatay'da koordinasyon çalışmalarında

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi yasa boğan depremler sonrası Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde arama-kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına destek oluyor.KONYA (İGFA)- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin ağır şekilde etkilendiği 7,7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrası Hatay’da arama-kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına katılıyor.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte dünden bu yana çalışma yürüten ekiplere destek veren koordinasyon merkezindeki çalışmalara katılan ve bölgedeki vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Altay, gece yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hatay’da Afet Koordinasyon Merkezi’ndeyiz. Hem diğer şehirlerden gelen yardımların koordinasyonunu hem de Konya’dan gönderdiğimiz araç ve personelin koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz tüm imkanlarıyla Hatay’dayız, Antakya’dayız. Arama-kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlarımızın bir an önce enkazdan çıkarılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Milletimiz ve devletimiz güçlüdür, inşallah bunların da üstesinden geleceğiz. Yola çıkan yeni araçlarımızla birlikte hem araç sayımız hem de personelimiz artacak. Hatay’ın yaralarını sarmak için Konya olarak; ilçe belediyelerimiz, odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız hep beraber burada yoğun bir gayretin içerisindeyiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Hatay’daki arama kurtarma ve destek çalışmalarına katılan 268 aracı ve 880 personeli bölgede bulunuyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ 22 VATANDAŞI ENKAZDAN CANLI KURTARDI

Öte yandan, depremin hemen ardından sabaha karşı yola çıkarak Hatay’a ulaşan Konya Büyükşehir İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri de Atatürk Bulvarı’nda yaptıkları çalışmalarda enkazdan 22 vatandaşı canlı olarak kurtardı. Konya’dan yola çıkan yeni ekiplerle sayıları her gün artan arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.