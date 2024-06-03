Son Dakika

Konya “Güvenli Okul Yolları” Projesiyle örnek oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen “Güvenli Okul Yolları Projesi” Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor 635 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehirde 17 okul ve 5 Bilgehane'de uygulanan proje sayesinde öğrenciler, motorize zabıtaların eşliğinde okullarına güvenle gidiyor Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dünyada trafiği çözmenin tek yolu, toplu ulaşımı ve bisiklet kullanımını artırmak Bu manada Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz” dedi

GÜNDEM 03.06.2024, 14:25
Konya “Güvenli Okul Yolları” Projesiyle örnek oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenli şekilde gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen “Güvenli Okul Yolları Projesi” Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. 635 kilometre ile Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehirde 17 okul ve 5 Bilgehane'de uygulanan proje sayesinde öğrenciler, motorize zabıtaların eşliğinde okullarına güvenle gidiyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Dünyada trafiği çözmenin tek yolu, toplu ulaşımı ve bisiklet kullanımını artırmak. Bu manada Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz” dedi.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olan Konya’da hayata geçirilen “Güvenli Okul Yolları Projesi” ile öğrenciler motorize zabıtaların eşliğinde okula bisikletleriyle gidiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çok sayıda proje yürüttüklerini söyledi. 

Şehirde bugüne kadar yapılan yatırımları anlatan Başkan Altay, “Bisikletin şehirde toplu ulaşım olarak kullanılması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bisiklet Master Planımız kapsamında, bisiklet tramvayımız, belediye otoparklarında bisiklet alanlarımız, otobüs arkalarında bisiklet taşıma aparatlarımız, bisikletli yaya köprülerimizle bisikletin aktif kullanmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

“ÖNCÜ VE ÖNDER OLMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Başkan Altay, okullarda uyguladıkları Güvenli Okul Yolları projesine ilişkin de şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin okula bisikletle gelmeleri için pilot bir uygulamaya başladık. 17 okul ve 5 Bilgehane'de çocuklarımıza önce bisikletin güvenli kullanımıyla ilgili ciddi bir eğitim verdik. Güvenlik aparatlarının kullanımı ve trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmeden sonra öğrencilerimizin zabıta ve güvenlik birimlerimizin eşliğinde evlerinden konvoy halinde alınarak okula gitmeleri sağlanıyor. Burada amaç çocuklarımızın, şehirde bisiklet kullanımını artırmak ama aynı zamanda güvenli şekilde okula ulaşımlarını sağlamak. Burada en önemli görev aslında araç sürücülerine düşüyor. Bisikletlilere ve yayalara daha fazla saygılı olmamız lazım. İnşallah yaptığımız bu tür uygulamalar, Konya'da bisikletin çok daha kullanılır hale gelmesini sağlayacak.”

Şehir içi trafik yoğunluğunun önemli sorunların başında geldiğine işaret eden Başkan Altay, “Tüm büyük şehirlerde, dünyada, trafiği çözmenin tek yolu, toplu ulaşımı ve bisiklet kullanımını artırmak. Bu manada Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu tür uygulamalarımıza devam edeceğiz” dedi.

BİSİKLET ŞEHRİ KONYA

Her yaştan bisiklet kullanıcısının olduğu Konya, geçmişten gelen bisiklete binme kültürü ve coğrafi özelliklerinin elverişliliğiyle dikkati çekiyor.

Alternatif ulaşım aracı için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 635 kilometreye ulaşan bisiklet yolu ile kullanımın yoğun olduğu noktalarda yapılan bisiklet parkları tasarım ve estetiğiyle ön plana çıkıyor.

Bisikletli trafiğinin tespit edilmesi amacıyla uygulamaya alınan ve radar görüntüsünü andıran Bisiklet Sayacı da hareketliliği veriye dönüştürülerek planlanan yatırımların şekillendirilmesine katkı sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin, bisiklet yolu güzergahlarını, park yerlerini ve tamir noktalarını gösteren Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi de sürücülere kolaylık sağlıyor.

Uluslararası yarışların gerçekleştirildiği Türkiye’nin ilk olimpik veledromuna sahip şehirdeki bisiklet tramvayı da hizmete alındığından bu yana, günde yüzlerce bisikletli yolcusunu taşımaya devam ediyor.

Bisikletliler için üst geçitlerin bulunduğu şehirde hayata geçirilen uygulamalarla bisiklet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21