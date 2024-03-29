Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, KTO ile iş birliği protokolü imzaladı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliği imzaladığı kurum ve kuruluşların arasına bir yenisini daha ekledi.

KONYA (İGFA) - Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ile Konya Ticaret Odası (KTO) arasında laboratuvar hizmetlerine ilişkin işbirliği protokolü İmzalandı.

Konya Ticaret Odası üyeleri, düzenlenen protokol kapsamında gıda, yem, toprak, gübre ve su analizleri hizmetlerini, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Laboratuvarlarında yaptırabilecek.

Protokolü Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Erol Turan imzaladı.

Protokol hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Erol Turan “Üniversitemiz Gıda ve Tarım alanında son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirmektedir. Mevcut imkanlarımızı çevremizdeki kuruluşların ve vatandaşlarımızın da hizmetine sunabilmek adına atılan adımların bir yenisi bugün Konya Ticaret Odası ile de imza altına alınmış oldu. Geçtiğimiz ay Kars Ticaret ve Sanayi Odamız ile de işbirliği protokolü imzalamıştık. Bu minvalde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet gösteren, Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı ve Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı, uyguladığı Kalite Yönetim Sistemi, kalifiye ve tecrübeli personeli, uluslararası (ISO, AOAC, NMKL vb.) ve ulusal (TS, TGK vb.) geçerliliği olan metotlarla,modern fiziksel mekânları ve altyapısı, en son teknolojik cihaz ve donanımlarıyla bölgede ve ülkemizde önemli ihtiyaçlara cevap vermektedir. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan “Kuruluş Yeterlilik İzin Belgesi” almış ve 66 farklı analizde çalışma yeterliliğine sahiptir. Bunun yanı sıra “TSE Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar Onayı” ile 120 farklı analiz yapma yetkisine sahiptir. Laboratuvarımız KOBİ’lere hizmet vermek amacıyla KOSGEB tedarikçi havuzunda da yer almaktadır. SARGEM Özel Gıda Kontrol Laboratuvarımız aynı zamanda ülkemizde ve bölgemizde gıda ve yem sektörüne yönelik gıda, yem, su ve su ürünlerinde; fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, enstrümantal ve moleküler biyolojik analiz hizmetleri ile gıda güvenliği konularında danışmanlık, denetim, eğitim hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda bir tarım şehri olan Konya’mızda bizlerden daha çok hizmet almaları için kapılarımızı çiftçilerimize açtığımız gibi tüm vatandaşlarımızın da analizlerine açığız. Bugün Konya Ticaret Odası’nın değerli başkanı Sayın Selçuk Öztürk ile imzaladığımız işbirliği protokolü ile KTO üyelerine de hizmet verecek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Protokolümüzün Üniversitemize ve Konya Ticaret Odamıza hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.