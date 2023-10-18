Konya Filistin için tek yürek oldu

Filistin’e orantısız bir şekilde saldıran İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist hastanesini bombalayarak yüzlerce masum Filistinliyi öldürmesi Konya’yı sokağa döktü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da en ön safta terör devleti İsrail’i protesto etti.KONYA (İGFA) - İsrail’in Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesi’ni roketle vurması tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da büyük tepkiye neden oldu ve gece saatlerinde tüm Konya sokaklara döküldü.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da İsrail’e büyük tepkinin olduğu yürüyüşte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte tüm Konya’yla kol kola en ön safta yer aldı.

İsrail’in Bir hastaneyi bombalayacak kadar acımasız ve bir terör devleti olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “İsrail bizleri yine şaşırtmadı ve Gazze’de devam ettirdiği vahşete bir yenisini ekledi" dedi.

Savaş dönemlerinde bile hastanelerin vurulmasının insanlık suçu olduğu gerçeğini yıkarak masum sivilleri acımadan öldüren İsrail bir an önce durdurulmalı ve yargılanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Pekyatırmacı, "Sivillere saldıran, bebekleri öldüren, hastaneleri bombalayan terör devleti İsrail’i kınıyorum. Devlet gücüyle terör örgütü gibi hareket eden, en temel insani değerlerden yoksun saldırılarla soykırım yapan terör devletini durdurmak ve hakettiği cezayı vermek tüm insanlığın görevidir. Tüm İslam alemi ve dünya İsrail’in bu orantısız saldırılarına ve soykırımına dur demek için bir an önce devreye girmeli. Bizler bu konuda üzerimize düşen ne ise yapmaya hazırız. Filistin’de şehit olan kardeşlerimiz için Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum onların acılarını yürekten paylaşıyoruz.” diye konuştu.