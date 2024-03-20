Konya Doğanhisar'a Biyolojik AAT temeli

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanhisar’a kazandırılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ın katıldığı törenle atıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanhisar’a kazandırılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli atıldı.

Programda konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir, altyapı bakımından Konya şehir merkezinde ne varsa Doğanhisar’a da taşıdıklarını ifade ederek, “Bu tür projeler hem iklim değişikliği hem de Türkiye Yüzyılı’na uygun olan projeler. Çevresel kirliliğin önüne geçmiş olacağız” dedi.

Doğanhisar Belediye Başkanı Süleyman Pekmez, temeli atılacak tesisin Doğanhisar ilçesi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

“62 MİLYON LİRA MALİYETLE HAYATA GEÇİRİLECEK”

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Doğanhisar İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin, ilçe merkezi ile Yenice ve Çınaroba mahallelerinden kaynaklanan atık suların bertarafında ve arıtılmasında hizmet vereceğini paylaşarak, güncel bedelle 62 milyon liraya maliyetle hayata geçirilecek tesisin hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da temeli atılan hizmetin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Türkiye gelişiyor. Ülke büyüyor, Türkiye zenginleşiyor. Bugün, Doğanhisar’ın yol ihtiyaçları, içme suyu ihtiyacı, tarımındaki gelişmesi noktasında, 20 yılda ciddi adımlar atıldığını biliyoruz. Tüm ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimizde olduğu gibi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Doğanhisar’a kazandırılacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin temeli dualarla atıldı.