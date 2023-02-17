Konya'dan Hatay'a un sevkiyatı

Depremin ilk anından beri Hatay’ın yaralarını sarmak için seferber olan Konya, şimdi de bölgede ekmek temininin sekteye uğramaması için 50 TIR un sevkiyatına başladı.KONYA (İGFA) - Hatay’daki yıkıcı depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma, içme suyu temini, mobil mutfak, mobil ekmek fırını ve yardımların koordinasyonu başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her konuyla yakından ilgilenen Konya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Hatay’a 50 TIR un gönderiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ilk anından itibaren geçen süreçte devlet-millet dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergilediklerini belirterek, “Konya olarak bu dayanışmanın önemli bir parçası olduk hamdolsun. İlk andan itibaren afetten etkilenen vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Konyalı hemşerilerimiz de bu sürece çok önemli katkı sunuyor. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Hatay’ın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgede gıda temininin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu ve bunu gidermek için ilk andan itibaren gayretle çalıştıklarını vurgulayan işaret eden Başkan Altay, “Halihazırda Hatay’da 16 mobil mutfağımız sıcak yemek, 4 ekmek fırınımız da sıcak ekmek hizmeti veriyor. Şimdi de bölgede ekmek temininin sekteye uğramaması için kapsamlı bir un sevkiyatına başladık. Deprem bölgesine toplamda 50 TIR un göndermeye başladık. Bu kapsamda 3 TIR un Hatay’a ulaştı. Geriye kalan TIR’lar birkaç gün içinde Hatay’daki kardeşlerimizin kullanımı için bölgeye unları ulaştıracak. Katkı veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah el birliğiyle depremin verdiği fiziksel ve psikolojik yıkımın üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Konya’dan deprem bölgesine yapılacak un desteğinin 43 TIR’ını Konya Büyükşehir Belediyesi, 5 TIR’ını Konya Ticaret Borsası, 2 TIR’ını ise hayırseverler karşılıyor.