Konya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üretici desteğine teşekkür

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çiftçiye ve üreticiye verilen destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a teşekkür etti.

Tahıl ambarı olarak anılan Konya’nın tarımsal üretimde Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Altay, açıklanan 2023 yılı buğday ve arpa fiyatlarının çiftçiler için hayırlı olmasını diledi.

Buğday ve arpa alım fiyatlarının belirlenmesiyle ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin liradan alım yapılacağını anımsatan Başkan Altay, “Fiyatlara ilave olarak, Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki tüm üreticilerimize buğday için ton başında bin lira, arpa için ise 500 lira destek verilmesi kararlaştırıldı. Böylece açıklanan alım fiyatları kapsamında üreticimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecek olması çiftçimizin yüzünü güldürmüştür. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin kalkınması için gecesini gündüzüne katarak üreten çiftçi kardeşlerimiz inşallah emeklerinin karşılığını alacak. Bereketli olsun” diye konuştu.