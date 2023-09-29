Konya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık davet

Birlemiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ekim ayı sonunda Konya’da düzenlenecek UCLG Dünya Kongresi’ne davet etti.KONYA (İGFA) - Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Başkan Altay, “Ekim ayı sonunda Konya’da yapacağımız ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı devralacağımız UCLG Dünya Kongresi’ne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşriflerini arz ettim” dedi.

Başkan Altay, “İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında şehrimizden tüm dünyaya güçlü mesajlar vermiş olacağız. Konya’mız için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

26-27-28 Ekim tarihlerinde Konya’da düzenlenecek ve UCLG Başkanlığı’nı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın devralacağı UCLG Dünya Kongresi’nde 7 kıtadan 350’den fazla belediye başkanının ve binden fazla katılımcı yer alacak.