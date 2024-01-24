Konya'daki müzeler yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2023 yılında 618 bin 504 misafiri ağırlayarak şehrin en fazla ziyaret edilen mekanları arasında yer aldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, geçtiğimiz yılda da yüz binlerce ziyaretçiyi misafir etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 10 bin yıllık geçmişiyle kültür ve turizm alanında da önde gelen şehirlerden olduğunu söyledi.

Kültür ve turizm alanında çeşitli projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Konya’mızın önemli sembol yapıları arasında yerini alan Konya Panorama Müzesi, aynı kompleks içinde bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, her yıl Konya’dan ve Konya dışından yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Bu merkezlerimizi 2023 yılında 618 bin 504 misafirimiz ziyaret etti. Yerli ve yabancı misafir sayısının her yıl atması bizler için mutluluk verici. Büyükşehir olarak kültür ve turizm alanında yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

KONYA PANORAMA MÜZESİ

Mevlana Müzesi karşısında, Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi’nin içinde Hz. Mevlana’nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200’lü yılların Konya’sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanı ile dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor.

Konya Panorama Müzesi ile aynı kompleks içinde bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi içerisinde de Panoramik Konya Müzesi “KONYANÜMA”, Semahane, konferans salonu, atölye ve derslikler bulunuyor. İRFA bünyesinde sema talimi, tekke musikisi meşki, enstrüman imalatı ve benzeri eğitimler verilerek, atölyeler tertip edildiği gibi panel ve seminerler düzenleniyor.

İSTİKLAL HARBİ ŞEHİTLERİ ABİDESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi’nde şehit olan ecdadımızın aziz hatırası için yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nde; başta İstiklal Harbi olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya’nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.