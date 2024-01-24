Son Dakika

Konya'daki müzeler yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

GÜNDEM 24.01.2024, 10:36
Konya'daki müzeler yüz binlerce ziyaretçiyi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konya Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, 2023 yılında 618 bin 504 misafiri ağırlayarak şehrin en fazla ziyaret edilen mekanları arasında yer aldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, geçtiğimiz yılda da yüz binlerce ziyaretçiyi misafir etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 10 bin yıllık geçmişiyle kültür ve turizm alanında da önde gelen şehirlerden olduğunu söyledi.

Kültür ve turizm alanında çeşitli projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, “Konya’mızın önemli sembol yapıları arasında yerini alan Konya Panorama Müzesi, aynı kompleks içinde bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, her yıl Konya’dan ve Konya dışından yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Bu merkezlerimizi 2023 yılında 618 bin 504 misafirimiz ziyaret etti. Yerli ve yabancı misafir sayısının her yıl atması bizler için mutluluk verici. Büyükşehir olarak kültür ve turizm alanında yürüttüğümüz çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

KONYA PANORAMA MÜZESİ

Mevlana Müzesi karşısında, Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi’nin içinde Hz. Mevlana’nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200’lü yılların Konya’sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanı ile dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor.

Konya Panorama Müzesi ile aynı kompleks içinde bulunan İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi içerisinde de Panoramik Konya Müzesi “KONYANÜMA”, Semahane, konferans salonu, atölye ve derslikler bulunuyor. İRFA bünyesinde sema talimi, tekke musikisi meşki, enstrüman imalatı ve benzeri eğitimler verilerek, atölyeler tertip edildiği gibi panel ve seminerler düzenleniyor.

İSTİKLAL HARBİ ŞEHİTLERİ ABİDESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi’nde şehit olan ecdadımızın aziz hatırası için yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi’nde; başta İstiklal Harbi olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya’nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 22 31
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 22 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Alanyaspor 22 26
13. Ankaragücü 21 25
14. Hatayspor 22 22
15. Gaziantep FK 21 22
16. Samsunspor 21 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 21 21
19. Konyaspor 21 20
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6