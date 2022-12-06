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Konya'da Türk Yıldızları ekibine ait uçak düştü!
GÜNDEM 06.12.2022, 14:34
Konya'da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot atlayarak kurtuldu.ANKARA (İGFA) - Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü.
KAZANIN SEBEBİ KUŞ ÇARPMASI
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradığını açıkladı.
Bakanlık uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1600074334386544640
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