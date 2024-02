Konya'da tarihe ışık tutacak proje

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzimi” projesi kapsamında panel düzenlendi.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzimi Projesi” kapsamında panel düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, emeği geçen tüm kurum ve kuruşlara teşekkür etti. Daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin Demirci tarafından projenin adli tıp açısından öneminin anlatıldığı bir konuşma gerçekleştirildi.

“KONYA’MIZ GEÇMİŞİNE UYGUN ZENGİNLİĞİYLE BU TÜR ÇALIŞMALARI HAK EDİYOR”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, büyüklüğüyle ve geçmişine uygun zenginliğiyle Konya’nın, bu tür çalışmaları hak ettiğini ifade ederek, “İnanıyorum ki bu çalışma, hikayesiyle bile ülkemizde ve dünyada referans olabilecek eserler konusunda örnek teşkil edecektir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM İÇİN GURUR VESİLESİ OLDU”

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, projeye her türlü ilmi desteği sağladıklarını dile getirerek, “Bu projeyle Anadolu’yu bize vatan yapan Selçuklu Sultanlarının yıllardır süren tahribatlar sonucunda dağıtılan cesetleri tekrar toparlanmış, tekvin edilerek ruhlarının rahat uyuması sağlanmıştır. Bu, bizim için gurur vesilesi olmuştur.” diye konuştu.

“KÜLTÜREL BELLEĞİ İHMAL ETMEMEK LAZIM”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin programı yakından takip ettiğini vurgulayarak, “Bu mesele elbette ki bizim ecdada vefamız, borcumuz. Fakat aynı zamanda bunu geleceğe taşıma hususunda, geleceği oluşturan gençliğin sırtını yaslayacağı, milli kimliğini inşa etme sürecinde hafıza mekanlarını, kültürel belleği ihmal etmemek lazım. O açıdan bu konuya bütüncül olarak bakan ve her aşamasında emek verenlere sonsuz teşekkür ediyoruz” açıklamalarını yaptı.

“KONYA’NIN TARİHİNE VE KÜLTÜRÜNE IŞIK TUTACAK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, pojenin Konya’nın tarihine ve kültürüne ışık tutacağını belirterek, “2017’de başlayan ve 6 aşamada tamamlanan proje sonucu, tarihimizde yepyeni bir sayfayı aralıyor olmanın heyecanını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte Türkiye'nin en değerli tarihi miraslarından biri olan Selçuklu Hanedanı'nın son istirahatgahı Konya Hanedan Türbesi'ndeki naaşların tanzimi projesi ile eşsiz bir çalışmayı hayata geçirdik” dedi.

Yapılan çalışmaların iki değerli sonucu olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Birincisi, Sultanlarımızın kemiklerinin ayrıştırılarak yeniden olması gerektiği gibi toprağa veriliyor olması. İkincisi ise elde edilen bilgilerle tarihe ışık tutulacak olması. Naaşların günümüz teknolojisiyle tanzim edilmesiyle artık elimizde eskisinden daha çok bilgi oluştu. Bu çalışma sonucunda Sultanlarımızı çok daha iyi tanıyoruz. Diğer taraftan elde edilen bilgiler bilimsel süzgeçlerden geçirildikten sonra somut görsellere dönüştürüldü” ifadelerine yer verdi.

“BU BİRİKİMLERİMİZİ YARINLARA TAŞIYARAK SULTANLARIMIZA LAYIK BİR İŞİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ”

Konya Sultanlar Türbesinde bir arada metfun 12 Selçuklu Sultanının daha iyi tanınması amacıyla, vefatlarından yaklaşık 8 asır sonra, bilimsel çalışmalarla yüz ve beden gerçekliklerine uygun olarak silikon heykellerinin oluşturulduğunu da anımsatan Başkan Altay şöyle devam etti: “Dünya üzerinde eşi olmayan bu çalışma sonucunda, şehrimize kazandırdığımız önemli eserlerden biri olan Darü’l Mülk Sergi Sarayı’mızda Sultanlarımızın birebir gerçekliğe sahip bu silikon heykelleri sergileyeme başladık. İnşallah bu çalışmalarımız neticesine kadim tarihimizi en güzel şekilde yeni nesillerimize aktaracak ve bu birikimlerimizi yarınlara taşıyarak sultanlarımıza layık bir işi tamamlamış olacağız. Bu önemli çalışmaya desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza ayrıca bugün bizi yalnız bırakmayan değerli Bakan Yardımcımız Sayın Nadir Alparslan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli bilim insanlarına gösterdikleri gayretli çalışmadan dolayı tüm Konyalılar adına şükranlarımı sunuyorum.”

“TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN ANLAŞIŞMASI YÖNÜNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMAYI MÜŞAHADE EDİYORUZ”

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Selçuklu Medeniyeti’nin, Türk-İslam Medeniyeti’nin anlaşılması, gelecek nesillere aktarılması yönünde çok önemli, derinlikli bir çalışmayı hep beraber müşahade ediyoruz. Bu konuda projenin başlangıcından şimdiye kadar devlet yetkililerimiz, mahalli idarelerimiz ve akademik çevrelerin iş birliğiyle bu güzel çalışmayı ortaya koymuş oldular. Herkese teşekkür ediyorum. Şehrimizde özellikle medeniyet değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması yönünde gerçekten çok önemli bir dayanışma var. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere Konya’daki gönüllü irfan sahibi insanlarımıza da teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN KATKISIYLA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da Anadolu’nun ilk başkenti olan Konya’da Türkiye Selçuklu Hanedanlarının tekrar naaşlarının tanzimi projesiyle bu çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Yardımcısı Alpraslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Tarihimize, ecdadımıza saygı konusunda çok önemli bilimsel bir projeyi burada çok katılımcı, çok taraflı Türkiye Devletinin ve Türk Milletinin bir bileşimi olarak 6 yıla yakın bir süredir gerçekleştirdik. Tabii bu çalışma başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere tüm devlet katında takip edildi. An be an izlendi ve önemli bir bilimsel çalışmaya, tarihi çalışmaya imza atılmış oldu. Bu vesileyle ben projeyi destekleyen, projede bizzat yer alan, emeği geçen herkese şükranlarımı sunmak istiyorum. Çok özel bir çalışmaya imza atılmış oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah Konya’daki müzede bunun sergisini, müzesini de açmış olduk ama başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere Türkiye’nin çok önemli alanların da sergilerin açılımlarını önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğiz. Bunu yakinen tüm vatandaşlarımıza, tüm milletimize göstereceğiz inşallah.”

Konuşmaların ardından “Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzimi Projesi”nin değerlendirilip sonuçlarının paylaşıldığı panel gerçekleştirildi. Mevlana Müzesi Müdürü Dr. Naci Bakırcı’nın oturum başkanlığını yaptığı panele; SÜ Selçuklu Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bilge, Arkeolog Dr. Emel Akpolat, Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Heykel Ana Sanat Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mutluhan Taş katıldı.

Panel sonrası katılımcılar Darü’l Mülk Sergi Sarayı’nda yer alan “Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi”ni ziyaret etti.