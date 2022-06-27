Konya'da mesleki eğitim için iş birliği protokolü

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında mesleki eğitimi tercih eden öğrencileri destekleme iş birliği protokolü imzalandı.KONYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasındaki protokolle gençlerin erken yaşta mesleki beceri kazanmalarını sağlayarak genç işsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak için mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı ve işletmelerde mesleki eğitime devam eden öğrencilerin ailelerine eğitim desteği verilmesi amaçlandı.

Protokol imza töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, benzer bir protokolü geçtiğimiz günlerde Gaziantep Şahinbey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imzaladıklarını hatırlatarak Konya'daki yöneticileri de gençlere verilen bu destekten geri kalmadıkları için kutladığını belirtti.

"Bizim medeniyetimizde cennetin yolu diğerlerine hizmet etmekten geçer." diyen Özer, kadim medeniyetlere başkentlik yapmış Konya Büyükşehir Belediyesinin mesleki eğitimi tercih eden öğrencilere 12 ay boyunca 300 lira burs vereceğini söyledi. Bakan Özer, protokol kapsamındaki 3 bin öğrencinin 5 bine çıkarıldığını da duyurdu.

Mesleki eğitimi güçlendirmek için yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Özer, 25 Aralık 2021 tarihinde 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişikliğe de değindi. Özer, "Değişiklikten sonra 159 bin olan çırak ve kalfa sayısı, 530 bine çıktı. Bugün itibarıyla 530 bin çırak ve kalfadan bahsediyoruz." dedi.

Katsayı uygulamasının hasarlarını tedavi eden, yeni açılımlarla çok daha güçlü ve geleceğe umutla bakan bir meslek eğitimin inşasını gerçekleştirdiklerini belirten Özer, Konya programı kapsamında daha sonra Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etti.

Burada eğitim alan öğrenci ve velileriyle sohbet edip taleplerini dinleyen Bakan Özer, öğrencilerin el becerilerini geliştirme çalışması yaptıkları sınıfları gezdi.

Özer, bireysel eğitim alan öğrencilerden birinin oynadığı Küp Küp oyununu izledi, çocuklar ile masa tenisi oynadı.