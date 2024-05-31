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Konya'da 'Konevi Sosyal Tesisleri' hizmete girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle şehre kazandırılan Konevi Sosyal Tesisleri’nin açılışı gerçekleştirildi

GÜNDEM 31.05.2024, 17:53
Konya'da 'Konevi Sosyal Tesisleri' hizmete girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi iş birliğiyle şehre kazandırılan Konevi Sosyal Tesisleri’nin açılışı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konevi Sosyal Tesisleri’nin açılışı yapıldı.

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesisin Konya’daki birlik-beraberlik, istişare ve koordinasyonun en güzel örneklerinden biri ve Konya Modeli Belediyecilik çatısı altında yakalanan başarının tesadüfi olmadığının en güzel örneği olduğunu ifade etti.

Konevi Sosyal Tesisi’nin vatandaşlarla yapılan istişareler sonucu doğduğunu kaydeden Başkan Kavuş, “Bir sosyal tesisten beklenen neyse hepsini içinde karşılayacak şekilde projelendirildi. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis, bu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik alanda değer katacak. Konevi Sosyal Tesisi’nde; Bilgehane, Emekliler Lokali, yüzme havuzu, spor salonu, bay-bayan fitness salonu, sauna, hamam, kapalı ve açık otopark alanlar ile ticari alanlar bulunuyor. Bu özellikleriyle farkını ortaya koyacak ve buradan yararlanan herkesin inşallah beğenisini kazanacak. Buranın ilçemize kazandırılmasında en büyük pay sahibi olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

KARAARSLAN HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, açılışı yapılan Konevi Sosyal Tesisi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz insanlarımızın rahatlığı için böyle tesisleri şehrimize kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Meram Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Meram Belediye Başkanımızın birlikte emek verip örnek modelleri gerçekleştirmek adına yaptıkları çalışmaların, gayretlerinin bir ürünü. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Meram Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir iş birliği, bereketle sonuçlanan bir eser. Hem mahallemizin hem de bu yörenin pek çok faaliyetinin, 7’den 77’ye herkesin hizmet alacağı, hanım kardeşlerimizin, beylerin istifade edeceği, yörenin ihtiyacı olan ticari alanların olduğu tesis takdire şayan” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti belediyeleri olarak her zaman eser siyaseti yaptıklarını vurgularayarak, “Bakın seçimlerden iki ay geçmiş böyle önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Durmadan, dinlenmeden şehrimize yeni bir eser kazandırmak için yoğun gayret içerisindeyiz ve bunu birlikte yapıyoruz. Bu iş yıllarca sürüncemede kalmıştı ama Meram Belediyemizle birlikte böyle güzel bir tesis ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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