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Konya'da kırsala 'Antep Fıstığı' desteği

Konya'da kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçilerin yaşadığı bölgede gelirlerini artırmak amacıyla pilot bölge olarak belirlenen Yerköprü Şelalesi havzasında daha önce zeytin ve kestane fidanlarının dağıtıldığı bölgeye şimdi de Antep fıstığı fidanı desteği sağlandı.KONYA

GÜNDEM 17.03.2024, 09:50
Konya'da kırsala 'Antep Fıstığı' desteği

Konya'da kırsal kalkınmayı sağlamak ve çiftçilerin yaşadığı bölgede gelirlerini artırmak amacıyla pilot bölge olarak belirlenen Yerköprü Şelalesi havzasında daha önce zeytin ve kestane fidanlarının dağıtıldığı bölgeye şimdi de Antep fıstığı fidanı desteği sağlandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kalkınmayı sağlamak ve bitkisel çeşitliliği artırmak amacıyla fide ve fidan desteğine devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak; Konya genelinde farklı ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin üretilmesi konusunda üreticiye sağlanan destekleri çeşitlendirerek sürdürdüklerini söyledi.

Kırsaldaki en önemli önceliklerinin vatandaşların yaşadıkları bölgelerde refah seviyesini artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bu kapsamda mikro klimaya sahip pilot bölge olarak belirlediğimiz Hadim, Taşkent ve Güneysınır ilçelerimizin sınırları içerinde kalan Yerköprü Şelalesi havzasında daha önce deneme amaçlı zeytin ve kestane fidanları dağıtmıştık. Aynı bölge için şimdi de Antep fıstığı fidanı desteği sağlıyoruz. Hadim ve Taşkent ilçemizden üreticilerimize Antep fıstığı fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hadim’de düzenlenen fidan dağıtım programına katılan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Antep fıstığı fidanlarının çiftçilere dağıtıldığını aktararak, “Onlar da bahçelerine ekecekler ve ürün elde etmek için çalışmaya başlayacaklar. Daha önce de zeytin ve kestane gibi fidanların Büyükşehir Belediyemiz eliyle dağıtımını yapmıştık. Bazı bölgelerde de gerek kiraz ağacı gerek çilek fidesi dağıtımı gerçekleştirilmişti. Hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” dedi.

Programa katılan önceki dönem AK Parti Milletvekili Mustafa Kabakcı, üretimin bir memleketin temel direği olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle üretimi artırma gayreti içindeyiz. Bu gayrete destek veren değerli Başkanımız Ahmet Hadimioğlu’na, Uğur İbrahim Altay beye, herkese ben de teşekkür ediyorum” dedi.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da tarımsal hizmet desteklerinin devam etmesi temennisinde bulunarak, “Tarımsal destekler ilçemizde devam ediyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza, eski milletvekilimize ve Uğur İbrahim Altay Başkanımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

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