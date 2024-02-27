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Konya'da iki ilçe arası seyahat 17 dakikaya indi

GÜNDEM 27.02.2024, 16:06
Konya'da iki ilçe arası seyahat 17 dakikaya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'da Beyşehir-Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan tek yol standardındaki yolu bölünmüş yol standardına yükseltecek çalışmaları başlattıklarını ve hızla tamamladıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya'da Beyşehir-Seydişehir Yolu Açılış Törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, son 22 yıl içinde kara yolları için 152 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2002 yılında 6 bin 100 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 400 kilometreye ulaştırdıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, ana aksların tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdiklerini belirterek, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısının 6 iken, 77ye yükselttiklerini kaydetti.

Tükiye'nin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık" dedi.

Konya ve Türkiye ekonomisi için bulunduğu konum itibariyle büyük önem taşıyan Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinin güçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Uraloğlu, Beyşehir'de; hem Göller Yöresinin öne çıkan yaşam merkezlerinden biri hem de Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası ve turizm bölgesi olduğuna dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol standardında hizmet veren Beyşehir-Seydişehir yolunu, 28,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürdüklerini ifade etti. Proje kapsamında, 28 metre uzunluğundaki Kavak ve 38 metre uzunluğundaki Çifte köprülerini de inşa ettiklerini de belirten Uraloğlu, güzergâhtaki trafik güvenliğini arttırarak, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti tesis ettiklerini söyledi. Uraloğlu, yolun geometrik ve fiziki standartlarını önemli ölçüde yükselterek Beyşehir üzerinden Antalyanın doğusunda bulunan Manavgat, Alanya gibi turizm merkezlerine ve Akdeniz Sahil Yoluna daha hızlı ve kolay erişim imkânı sağladıklarını da dile getirdi.
  PROJE İLE ZAMANDAN VE AKARYAKITTAN TOPLAM 57 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Proje ile Beyşehir ile Seydişehir arasındaki seyahat süresini 24 dakikadan 17 dakikaya indirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, "Böylece bu yolumuz ile zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 87 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun." dedi.
 
Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konyada ulaşım ve iletişim altyapısı için yapılan çalışmalara da değindi.

Bakan Uraloğlu Konya'da ulaşım ve iletişim altyapı için 128 milyar 535 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, Konyanın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp, 1.282 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık"  diye konuştu.

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