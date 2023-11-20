Konya'da güvenlik görevlisinin dikkati faciayı önledi

Mar-San Sanayi Sitesinde gece çıkan yangını Güvenlik Görevlisinin zamanında farkederek itfaiye ekiplerine bildirmesinin ardından yapılan müdahalede faciadan dönüldü.KONYA (İGFA) - Geçtiğimiz yıllarda büyük bir yangın faciasının yaşandığı ve yaklaşık 8 fabrikanın yanarak kül olduğu Mar-San Sanayi Sitesinde gece saat 03:39 da bir imalathanede yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre gece saat 03:39'da Mar-San Sanayi Sitesi Ravza sokak’ta bir imalathanede çıkan yangın, devriye esnasında güvenlik görevlisinin farketmesiyle büyümeden söndürüldü.

Devri esnasında yangını fark eden Sanayi Sitesine ait Güvenlik Görevlisinin İtfaiyeye haber vermesi ve İtfaiyenin de zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Bitişik nizamda yapılan ve ağırlıklı ağaç işleri ve ahşap imalatı yapılan Sanayi sitesinde yangının büyümeden söndürülmesi Sanayi Sitesi sakinlerine ve vatandaşlara büyük bir OH çektirdi.

Olayla ilgili itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı.