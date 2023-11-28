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Konya'da 'fenni fırın' üretimde

GÜNDEM 28.11.2023, 12:46
Konya'da 'fenni fırın' üretimde

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin “Fenni Fırın” markasıyla şehre kazandırdığı ekmek fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Fenni Fırın Ekmek Fabrikası’nın açılışı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, açılışta yaptığı konuşmada, yarım kalmış bir hikayeyi tamamladıklarını söyledi. Fenni Fırın’ın tarihçesinden bahseden Başkan Altay, “Herkesin zihninde adres tarif ederken kullandığı bir simgeydi. 1927 yılında günün değişen şartlarında şehrin ekmek ihtiyacını karşılamak için Konya Belediyesi tarafından 300 metrekarelik alanda ekmek üretimi için kurulmuş tesis. 1985 yılında İstanbul Caddesi’nin genişletilmesi sırasında maalesef yıkılmış” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak halkın sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması adına ekmek fabrikası projesini hayata geçirdiklerini isim olarak da ‘Fenni Fırın’ markasını kullanmayı tercih ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Böylece gençlerimizin zihinlerinde de bu markanın devam etmesini arzu ediyoruz. Şu an itibariyle fenni fırınımız 1.800 metrekare mevcut yapıya ilave ettiğimiz 3.600 metrekare yapıyla toplam 5.400 metrekarelik alanda hizmet veriyor. 72 milyon liraya mal oldu. Günlük 80 bin üretim kapasitesine sahibiz ama şu an itibariyle 48 bin ekmek üretiyoruz. Ekmeklerimiz şehrimizin belirlediğimiz bölgelerindeki büfelerde satışa sunuluyor. Şu an itibariyle 25 büfemiz var. 50 büfe için hazırlık yapıldı ama üretim kapasitesine göre bunu da değerlendirmiş olacağız. İnşallah hem üretim kapasitemizi artırmak hem de mevcut iyileştirmemizde oluşacak bir arıza durumunda vatandaşlarımızın ekmeğe ulaşımını kolaylaştırmak için yeni bir hattın daha siparişini verdik. İnşallah 2024’ün ilk 6 ayı içerisinde o da tamamlanmış olacak” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN EN MODERN TESİSLERİNDEN BİRİ OLDU”

“Gayemiz Konya’nın su, ulaşım ve ekmekte en ucuz şehir olması” diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, “Fenni Fırın da buna çok önemli bir katkı sağlayacak. Türkiye’nin en modern tesislerinden biri oldu. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum: Konyalı bir firmamız imalatını baştan sona gerçekleştirdi. Bu referansla Türkiye’nin başka şehirlerinde ekmek fırınları kurmak için çaba sarf ediyor. Yaptığımız işlerde Konya sanayisinin güçlenmesini de bir taraftan destekliyoruz. Bu konuda da öncü olmaya, önder olmaya gayret ediyoruz. Tüm amacımız kaliteli ve ekonomik ekmek üretimi ile hemşehrilerimizin bütçesine katkı sağlamak ve şehrimizdeki insanların ihtiyaçlarını, eksiklerini gidermek. Bunun için merkez belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla, teşkilatlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çaba sarf ediyoruz. Fenni Fırın’ın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan’ın katıldığı programda tesisin açılışı dualarla yapıldı.

Daha sonra Başkan Altay, protokol ve basın mensupları Konya Büyükşehir Belediyesi Fenni Fırın Ekmek Fabrikası’nı gezerek incelemelerde bulundu.

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