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Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi
GÜNDEM 29.08.2023, 09:29
Konya'nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sokağa çıktı.
https://twitter.com/DepremDairesi/status/1696388362427339178
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