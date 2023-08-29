Konya'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Kulu olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,57 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sokağa çıktı.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1696388362427339178