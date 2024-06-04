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Konya'da Bisiklet Günü dolu dolu geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve bisiklet dernekleri ile birlikte bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdi Ayrıca Dünya Çevre Haftası kapsamında okullarda düzenlenen “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konulu yarışmalarda ve Yıldız Gençler Bisiklet Yarışında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

GÜNDEM 04.06.2024, 13:00
Konya'da Bisiklet Günü dolu dolu geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve bisiklet dernekleri ile birlikte bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdi. Ayrıca Dünya Çevre Haftası kapsamında okullarda düzenlenen “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konulu yarışmalarda ve Yıldız Gençler Bisiklet Yarışında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü Konya’da dolu dolu geçti.

Dünya Bisiklet Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları ve bisiklet dernekleriyle birlikte bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirildi. Konya’daki bisiklet camiasıyla birlikte Karatay Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde tedavi gören öğrencilerin katıldığı etkinlik, Meram Tavus Baba Türbesi yanında bulunan açık otoparktan başlayıp Türkiye’nin ilk Olimpik Veledromu’nda sona erdi. Daha sonra Konya Olimpik Veledromu’nda Yıldız Gençler Bisiklet Yarışları gerçekleştirildi. 

“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK” YARIŞMASINDA BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Etkinlik sonunda Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Dünya Çevre Haftası kapsamında şehir genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik düzenlediği “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” konulu yarışmalarda ve Yıldız Gençler Bisiklet Yarışları’nda dereceye giren öğrencilere ve sporculara ödülleri verildi. 

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Bisiklet şehri Konya’mızda güzel bir farkındalığa imza attık. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nün çok daha güzel yarınlarımız adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yarışmada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu yarışmaya katılan herkes kazanmıştır. Çünkü doğayı korumak adına atılan her adım, her fikir, her proje hiç kuşkusuz çok değerlidir” dedi.

PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE REHABİLİTASYON ALAN HASTALAR İÇİN BİSİKLET ETKİNLİĞİ 

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü kapsamında Beyhekim Psikiyatri Kliniğinde rehabilitasyon alan hastalara yönelik “Bisiklet Sürme” etkinliği de gerçekleştirdi. Bu anlamlı günde bisiklet sürmenin keyfini yaşayan katılımcılar Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

FOTOĞRAF YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN FOTOĞRAFLAR BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE SERGİLENİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl şehir genelindeki okullarda düzenlediği “Bisiklet Şehri Konya” temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar da bir alışveriş merkezinde sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergi 5 Mayıs Çarşamba gününe kadar ziyaret edilebilecek.
 

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