Konya'da bin 371 aile doğal gaz ile buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği Mevlana Müzesi çevresindeki dar gelirli, sosyal destek alan 1.108 konutun doğal gaz dönüşümünün ardından şehir merkezinde farklı bölgelerde 263 konutun daha doğal gaz dönüşümünü gerçekleştirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Projenin uygulamaya başladığı 2021 yılından itibaren dar gelirli, sosyal destek alan 1.371 ailemizi doğal gazla buluşturduk. Böylece hem hemşehrilerimize destek sağlamış olduk hem de projenin uygulandığı bölgelerde kömürden kaynaklı kirlilikte yüzde 99 azaltım sağladık. Projenin üçüncü etabında 300 konutun daha doğal gaz dönüşümünü yapacağız” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığının korunması yönündeki çalışmaları ile Türkiye’ye örnek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temiz hava çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 2021 yılında “Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi”ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, ilk etapta 4 mahallede sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar gelirli 1.108 konutta doğal gaz dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyükşehir olarak projenin ikinci etabında ise şehir merkezinde ikamet eden dar gelirli, sosyal destek alan 263 konutun dönüşümünü daha tamamladıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Böylece projenin uygulamaya başladığı 2021 yılından itibaren 1.371 ailemizi doğal gazla buluşturduk. Hem hemşehrilerimize destek sağlamış olduk hem de uygulandığı bölgelerde kömürden kaynaklı kirlilikte yüzde 99 azaltım sağlamış olduk” dedi.

Projenin üçüncü etap çalışmalarının da planlandığı şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, “Bu etapta da inşallah 300 konutun doğal gaz dönüşümünü sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tek gayemiz çocuklarımıza daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve temiz bir Konya bırakmak” diye konuştu.

AİLELER DOĞAL GAZLA RAHATA KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Evinde doğal gaz kullanmaya başlayan Kerziban Tahtalı, çok memnun olduğunu belirterek, “Doğal gaz bağlanmadan önce iyi değildik. Odun, kömür aldın, alamadın. Şimdi memnunum. Uğur İbrahim Altay başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

3 çocuk annesi Dursine Kara ise doğal gaz bağlandıktan sonra çok rahat ettiklerini ifade ederek duygularını şu sözlerle anlattı: “Çocuklarım artık istedikleri odada ders çalışabiliyor. Mutfağım sıcacık. Sıcak olunca yemek yapmak daha bir zevkli oluyor. Böyle bir hizmeti bize getirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ben çok memnunum. Bu uygulamanın benim gibi birçok vatandaşa gelmesini isterim.”