Konya'da Başkan Altay fakültelilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Gençlik Meclisi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Üniversite Buluşmaları” kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldiKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Gençlik Meclisi ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Üniversite Buluşmaları” kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, üniversiteli gençlerin Konya’da bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, en güzel günlerinin Konya’da geçmesi temennisinde bulundu.

Konya’nın yaklaşık 10 bin yıldır şehir hayatını devam ettirmeyi başarabilmiş dünyanın en nadide şehirlerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Altay, “Çünkü şehirler bazı dönemlerde çok öne çıkmış ama sonra hayatını devam ettirememiş. Konya bu manada şanlı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan ve insanlığın ilk yerleşik şehri kabul edilen Çatalhöyük’le başlayan medeniyet o günden itibaren bugüne kadar Konya’da devam etmiş. Çatalhöyük’le başlayan süreç Hititlerle, Roma’yla, Bizans’la devam etmiş ama en parlak dönemimizi Selçuklular zamanında yaşamışız ve 1096’dan 1308’e kadar bu şehir başkentlik yapmış” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY GENÇLERDEN SELÇUKLU MİRASI ESERLERİ MUTLAKA GÖRMELERİNİ İSTEDİ

Salonu dolduran üniversiteli gençlere şehri yakından görmeleri tavsiyesinde bulunan Başkan Altay şöyle devam etti: “Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Alaaddin Cami’sini görmeden Konya’da okumuş olmazsınız. Lütfen bu güzellikleri de görün. Ayrıca bu yıl Beyşehir’de bulunan Eşrefoğlu Cami’si de Dünya Mirası Listesi’ne dahil oldu. Onun için mutlaka bunu da görmenizi arzu ediyorum. Ayrıca Cuma günleri Alaaddin Cami’sinde Cuma namazından sonra Sultanlar Türbesi önünde bir nöbet değişim töreni gerçekleştiriyoruz. Bunun önemi şu; 8 Selçuklu Sultanı Alaaddin Cami’sinin haziresinde bulunan türbede metfunlar. Böyle kültürel bir mirasa da ev sahipliği yapıyoruz. Bununla birlikte Akşehir’i, Beyşehir’i, Ereğli’yi de mutlaka görmenizi arzu ediyorum.”

Bu doğal güzelliklerle birlikte, Konya’nın bir öğrenci şehri olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin sosyal hayata katılmalarıyla ilgili de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, “Özellikle Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nde yapmış olduğumuz bina şu anda ‘Atmosfer’ ismiyle sizlere hizmet veriyor. Bu faaliyetlerimizi Büyükşehir Gençlik Meclisimizle yürütüyoruz. ‘Atmosfer’ sizlere ders çalışma imkanı sunuyor. Özellikle öğrenci toplulukları için fiziki mekan oluşturuyoruz ayrıca taleplerini değerlendireceğimiz bir mekanı da inşa etmiş olduk. Sizleri oraya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.