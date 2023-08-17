Konya'da banliyö hattına yakın mercek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nda incelemeler gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak KONYARAY Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulundu.

KONYARAY Projesi ile şehre dev bir hizmet ve eser daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Toplamda 45,9 kilometre uzunluğundaki projemizle Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB’ler ve Sanayi alanları, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz” diye konuştu.

17,4 kilometrelik Konya Gar - Kayacık Lojistik Merkezi arasındaki ilk etabın ardından 2. ve 3. Sanayi Bölgesi içerisine girecek 2. etaptaki banliyö hattını çift hat olarak inşa edeceklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Kaşınhanı - Konya Gar, Kayacık Lojistik - Pınarbaşı arasındaki 3. etaba ise 4. hattın yapılmasını planlıyoruz. Projemizin çalışmaları başarıyla sürüyor. Uygulamaya esas proje çalışmaları devam ediyor. İlk etabımızdaki 17,4 kilometrelik güzergah boyunca jeodezik ağı oluşturduk. Röper ve poligon noktaları atama ve sıklaştırma çalışmalarını tamamladık. Hat boyunca 250 metrelik tarama yaptık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla altyapı tesisleri aktarımları için çalışmalara başladık. Tescilli yapılar için Koruma Kurulu izinlerini aldık. Dizayn ve projelendirme işlerine de başlayarak öncelik sırasına göre hızlı bir şekilde uygulamaya dönük projeleri üretiyoruz. Projesi tamamlanan kesimlerde yapım çalışmaları da başladı. Meram Köprüsü’nde temel kazısı ve kazık imalatları yapıyoruz. 24 Temmuz itibariyle mevcut banliyö hattının elektrifikasyon demontaj işlerine de başladık. Konya Gar’da bulunan ve proje güzergâhına denk gelen bina ve yapıların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. TCDD ve TEİAŞ arasında imzalanacak Bağlantı Anlaşması süreci devam ediyor. Anlaşmanın tarafımıza tesliminden sonra imalatlara başlayacağız. Proje kapsamındaki üstyapı imalatına yönelik gerekli hazırlıkları da tamamladık. Altyapının tamamlanmasına müteakip iş programına göre sahada üstyapı imalatlarına da başlayacağız” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, projenin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, “Projede emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm TCDD ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. KONYARAY Projesi’nin şimdiden başta Konya olmak üzere tüm ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.