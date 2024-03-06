Konya'da Bakan Tekin'den eğitime çifte açılış

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Nizamülmülk Bilgehanesi ve Lise Medeniyet Akademisi’ni açtı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Nizamülmülk Bilgehanesi ve Lise Medeniyet Akademisi (LİMA), Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bilgehanelerin ve Lise Medeniyet Akademilerinin, ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışıyla oluşturdukları önemli markalardan olduğunu ifade etti.

“ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK BİR YAPI OLUŞTURUYORUZ”

Konya genelinde Bilgehane sayısının 24’e, LİMA sayısının 9’a ulaştığını, 3 Bilgehane ve 1 LİMA inşaatının devam ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Böylece 40 farklı binada eğitim desteklerimizi öğrencilerimizle buluşturmuş olacağız. Bilgehanelerimizde özellikle ortaokul öğrencilerimizin okuldaki derslerine katkı sağlayacak ortamlar oluşturuyoruz. Bununla birlikte atölyelerimizde robotik kodlamadan müziğe ve sanat eğitimine kadar birçok farklı branşta yetişmelerini sağlayacak eğitimler veriyoruz. Ayrıca hafızlık imam hatip okullarımıza gidecek çocuklarımıza hazırlık dersi vererek onları sınava hazırlıyoruz. Bu okullarımıza yüzde 90’dan fazla yerleştirme sağlıyoruz. Yani burası bir alt birim gibi çalışıyor. Çocuklarımızın geleceğini inşa edecek bir yapı oluşturuyoruz. Bugüne kadar Bilgehanelerimizde 92 bin öğrencimiz eğitim aldı. İnşallah bu yeni tesisimiz de bölgemizde gençlerimizin, öğrencilerimizin hem derslerini ikame edecekleri hem de sosyalleşecekleri önemli bir tesis olacak” ifadelerini kullandı.

“KONYA’DA YAŞAYAN HER YAŞTA İNSANIN YARINLARA GÜÇLÜ HAZIRLANMASI İÇİN ÇABA SARF EDİYORUZ”

“Konya’da bir başarı hikayesi varsa bunda birlikte çalışma kültürünün etkisi çok yüksek” diyen Başkan Altay, “Binamızın arsasını Karatay Belediyemiz verdi. İlçe belediyelerimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm bakanlıklarımızla birlikte şehrimizin her alanda eksiklerini tamamlamak, Konya’da yaşayan her yaşta insanın yarınlara güçlü hazırlanması için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu bina özellikle gençlerimizin yarınlara hazırlanması konusunda güzel bir başlangıç olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocalarımıza da özverili çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah burada yetişen çocuklar Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’yi çok daha ileri bir seviyeye taşımak için milli-manevi değerlerine sahip, anne-babasına saygılı, milletini yarınlara taşıyacak azimli, kararlı gençler olarak memleketimize hizmet edecek. Sayın Bakanımıza Konya’mıza gösterdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ; HİZMET BELEDİYECİLİĞİ”

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, “Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe belediyeleriyle birlikte şehrimizin bütün sathına yaydığı Bilgehaneler; kültürün, birikimin, bilginin konuşulduğu, yaşatıldığı; sanatın, zanaatın gençlerimize kazandırıldığı mekanlar. Hem kendilerini geliştiriyorlar hem yeteneklerini geliştiriyorlar hem de zamanlarını bilgiyi paylaşmak, dönüştürmek, geliştirmek için kullanıyorlar. Bu da şunu gösteriyor ki; AK Parti belediyeciliği, hizmet belediyeciliği aynı zamanda gençlerimizin bilgiyle donanmış bir birey olarak yetişmelerini sağlayan hizmetlere imza atıyor. Bu noktada Uğur Başkanımıza, bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, Konya’da gün içinde çok yoğun programlarla faydalı ve güzel işlere şahitlik ettiklerini belirterek, “Bize bu şehadeti yaşatan kişilere bir kez daha teşekkür ediyorum. Kimdir bunlar; İlçe Belediye Başkanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız. Şu ana kadar okul açılışları yaptık; şimdi de okul dışı öğrenme ortamı olarak, ismi de kendisi de gayet işlevsel, mantıklı ve güzel bir binanın açılışını yapıyoruz” diyerek konuşmasına başladı.

BAKAN TEKİN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Projeyi önemsediğini kaydeden Bakan Tekin, ismi ile beraber bünyesinde barındırdığı; bizim kültürümüzü, geleneklerimizi, gelecek kuşaklara aksettirmeye yönelik programlar olduğunu belirtti. "Burası gerçekten bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlardan bir tanesi" diyen Bakan Tekin, "Bir diğeri; başkanımız gelirken söyledi, özellikle küçük yaşlardan itibaren sanat konusunda yetenekli çocuklarımızın kendilerini yetiştirmeleri için imkan oluşturacağını söyledi. Velilerimiz çok zaman Anadolu'da değişik illerde bize çocuklarının bu tür sanatsal yeteneklerini geliştirmek üzere tırnak içinde güvenilir kurs ya da benzeri ortamlar konusunda destek olmamızı istiyorlar. Biz bakanlık bünyesinde okullarımıza destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz ama yeterli değil. Belediyeler bu anlamda bize destek oluyor. Büyükşehir Belediyemize bu açıdan teşekkür ediyorum. Binanın arsası için Karatay Belediyemize de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Açılışın ardından Bakan Tekin, Başkan Altay ve protokol binada incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti.