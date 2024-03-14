Konya'da askeri eğitim uçağı düştü!
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personel ise şehit oldu.ANKARA
Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Pilot uçaktan atlayarak kurtuldu. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personel ise şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Alınan bilgiye göre Konya'da NF-5 tipi uçak saat 12.51’de henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, Konya'da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerine ait uçağın düştüğü bölgede, pist onarım çalışması yapan bir personelin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada; "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1768230036530659447
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