Son Dakika

Konya'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

GÜNDEM 17.02.2024, 14:29
Konya'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’la birlikte 31 ilçedeki aktif 239 amatör spor kulübüne malzeme desteği programına katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde aktif faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine her yıl olduğu gibi bu yıl da malzeme desteğinde bulundu.

Karatay Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay, Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yardımların her yıl giderek arttığını belirterek, “Bu yıl da sayın başkanımızın ve ekibinin aldığı malzemeler hem kaliteli hem a’dan z’ye bir takımın faydalanabileceği tüm malzemeleri kapsıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı. 

“BÜYÜKŞEHİR’İN VE BELEDİYELERİMİZİN DESTEĞİ SAYESİNDE KONYA’MIZDA SPOR GELİŞİYOR”

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde, yerelde de Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin büyük destekleri sayesinde Konya’da sporun geliştiğini ifade ederek, “Bu kapsamda bugün burada ilimizde faal olan birçok amatör spor kulübümüze Konya Büyükşehir Belediye’miz tarafından alınan spor malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu program vesilesiyle şehrimize gençlik ve spor alanında yapmış olduğunuz tüm katkı ve destekler için Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. 

“OLİMPİYATLARA HAZIR OLDUĞUMUZU HEM İSLAM DÜNYASINA HEM ÜLKEMİZE GÖSTERDİK”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda hizmet ürettiklerini ama en çok keyif aldıkları işin gençlerle ilgili yaptıkları işler olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. 

Böyle bir programda sporcularla ve spor kulüpleriyle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti: “Konya birçok manada öne çıkmış bir şehir. Tarım şehri, sanayi şehri, öğrenci şehri ama son dönemde yapılan yatırımlarla birlikte aynı zamanda bir spor şehri. 2022 yılında İslami Dayanışma Oyunları’nı düzenleyerek ne kadar yüksek seviyede bir spor tesisine sahip olduğumuzu, adeta olimpiyatların tüm branşlarında müsabaka yapacak tesislere sahip olduğumuzu hem İslam dünyasına hem ülkemize göstermiş olduk. Yine 2022 yılında İslam Dünyası Spor Başkenti olduk ve 2023 yılında da UNESCO ve Dünya Spor Şehirleri Federasyonu tarafından Dünya Spor Başkenti ilan edildik. Bu manada birçok müsabaka, birçok organizasyon gerçekleştirildi. Basketbol Federasyonumuzun dörtlü kupasının final müsabakaları da Konya’mızda oynanacak. Özellikle Pazar günü 15.30’da oynanacak final müsabakasına tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Bugün 7,5 milyon lira değerinde amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulacağız. İnşallah çocuklarımızın gelişimine, spor alışkanlıklarının oluşmasına ve gelecekte profesyonel yaşantılarına adım atmalarında bir katkı sunulmasını temenni ediyorum. Gençlerimize ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Altay ayrıca programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan’ın da hem ASKF Başkanlığı döneminde hem de Spor Genel Müdürlüğü döneminde amatör sporuna çok büyük katkılar sunduğunu belirterek kendisine teşekkür etti. 

“KONYA BÜYÜKŞEHİR YILLARDIR KULÜPLERE CİDDİ ANLAMDA DESTEK VERİYOR”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır kulüplere ciddi anlamda destek verdiğinin altını çizerek şöyle konuştu: “Uğur İbrahim Altay başkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ve Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygulanmaya konmasıyla birlikte 31 ilçemizde tüm kulüplere malzeme ulaştırılmaya başlandı. Kendisine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, miniklerimizi, yıldızlarımızı, ümitlerimizi, büyüklerimizi, basketbolcularımızı, voleybolcularımızı, karatecilerimizi, tekvandocularımızı ve sporcu kızlarımızı burada görmekten çok mutlu oldum. Gelecek sizin. Mahkeme kadıya mülk değil. 20 sene sonra sizlerin içinden kardeşlerimiz Konya’da belediye başkanı olacak, milletvekili olacak, ilinde, ilçesinde görevler alacak. Onun için bugünlerin kıymetini bilin ve kendisini geleceğe en güzel şekilde hazırlayın.”

AK Parti Konya Milletvekili Baykan ve Başkan Altay, konuşmaların ardından kulüplere malzemelerini teslim etti.

239 AKTİF KULÜBE 7,5 MİLYON LİRALIK MALZEME 

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde ve ilçelerde bulunan amatör futbol kulüpleri, kadın futbol kulüpleri, salon sporlarında faaliyet gösteren kulüpler, engelliler spor kulüpleri ve Spor Liseleri olmak üzere, aktif 239 kulübe bu yıl için 7,5 Milyon Lira tutarında malzeme dağıtımı yaptı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 26 39
6. Antalyaspor 26 37
7. Rizespor 25 36
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Karagümrük 26 28
15. Hatayspor 25 28
16. Alanyaspor 25 28
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 26 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 23 34
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Manisa FK 23 27
11. Erzurumspor 22 27
12. Ümraniye 22 27
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 23 23
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7