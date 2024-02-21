Konya'da altyapı yatırımları hız kesmiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, atık suyun sağlıklı bir şekilde bertarafını sağlamak ve yaşam alanlarının kalitesini artırmak amacıyla Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi’ne 19.5 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon şebeke hattı kazandırıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, çevresel yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

“2023 Yılı 2. Kısım Muhtelif (Çumra-Taşağıl) İlçeler Kanalizasyon İnşaatı Projesi” kapsamında önemli bir adım daha atan KOSKİ, Çumra ilçesi Taşağıl Mahallesi’ne yeni kanalizasyon şebeke hattı kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında çapları 200 ve 300 milimetre olan koruge boruların kullanıldığı yeni kanalizasyon şebeke yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Altyapı yatırımlarımızla ilçelerimizin yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Çumra Taşağıl Mahalle’mize 19.5 kilometre uzunluğunda yeni kanalizasyon şebeke hattı kazandırıyoruz. Hayata geçirilecek projemizde 16.5 kilometrelik bölüm ana hat olarak, 3 kilometrelik kısmı ise abone hattı olarak planlandı. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, Taşağıl Mahallesi'nde atık su sorununa kalıcı bir çözüm getirecek ve bölgedeki hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak önemli bir adım atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki yerleşim yerlerinde atık suyun etkili bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamak ve yaşam alanlarının kalitesini artırmak amacıyla yapılacak kanalizasyon şebekesi, Taşağıl Mahallesi'nde muhtelif sokaklara entegre edilecek. Sağlıklı bir çevrenin oluşturulmasına katkı sağlayacak proje çerçevesinde oluşturulacak kanalizasyon şebeke hattında çevre dostu malzemeler kullanılacak.